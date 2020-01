De Villamoord is de Nederlandse Making a Murderer

De Villamoord. Beeld -

Op 2 september 1998 was er een overval op een villa in Arnhem waarbij de bewoonster door haar hoofd werd geschoten. Een vriendin, die op bezoek was, kreeg ook een kogel door haar hoofd, maar overleefde wonderwel. Pas na een half jaar werden er verdachten opgepakt: negen mannen, merendeels van Turkse afkomst. Ze werden veroordeeld en gingen voor jaren de cel in. Maar waren ze wel schuldig? En kun je met negen man ongemerkt een villa overvallen?

Dit soort vragen wordt gesteld in de driedelige documentaireserie De Villamoord, waarvan woensdag het eerste deel bij de NPO was te zien (donderdag- en vrijdagavond worden de andere twee delen uitgezonden). Maker Joost van Wijk heeft goed naar Netflix-truecrimedocumentaireseries gekeken: close-ups van draaiende tapes, luchtopnames van de omgeving van de villa en vage beelden van verhoren wisselen elkaar af.

Van Wijk kon putten uit 160 uur tapes met politieverhoren. Het beeld dat daaruit ontstaat is ontluisterend. Zo werden de verdachten tegen elkaar uitgespeeld om bekentenissen af te dwingen, hoewel er geen enkel hard bewijs was. De fanatiekste rechercheur was Ad Baars, die hiervoor de zogeheten Puttense moordzaak had ‘opgelost’, waarbij twee mannen die later onschuldig bleken te zijn voor jaren de bak in draaiden.

Iets vergelijkbaars lijkt te zijn gebeurd bij de villamoord: verdachte Ömer bekende omdat hem werd ingepeperd dat dat beter voor hem was; vervolgens verdween hij jaren achter de tralies. Net als medeverdachte Nevzat, domweg omdat deze zich niet kon herinneren waar hij zes maanden eerder op de bewuste avond was geweest.

Lips hoorde de rechercheurs zeggen dat ‘in Nederland geen onschuldige mensen worden vastgezet’ en was onthutst door de gerechtelijke dwalingen in deze boeiende Nederlandse variant op Making a Murderer.

