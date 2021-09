De veroordeling met elf nominaties grote favoriet voor Gouden Kalveren

Mark Kraan speelt Ernest L. in grote favoriet De veroordeling. Beeld Bert-Nijman / September Film Distribution

De veroordeling, waarin Sander Burger de Deventer moordzaak en het genadeloze mediacircus dat erop volgde deconstrueert, neemt het in de strijd om het Gouden Kalf voor de beste film – de belangrijkste categorie – op tegen de epische oorlogsfilm De Slag om de Schelde (9 nominaties in totaal), de boekverfilming Kom hier dat ik u kus (6), het Nederlands-Indië-drama De Oost (5) en Mijn vader is een vliegtuig (3), waarmee het festival vorige week vrijdag opende.

In de strijd om het Gouden Kalf voor de beste regie neemt Sander Burger het op tegen Matthijs van Heijningen jr. (De Slag om de Schelde) en Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden (Kom hier dat ik u kus). In de strijd om het scenariokalf hebben Burger en zijn co-auteur Bert Bouma concurrentie van Paula van der Oest (De Slag om de Schelde) en Jeroen Scholten van Aschat, die enigszins verrassend werd genomineerd voor zijn script van I Don’t Wanna Dance.

Opvallende nominatie

Het rauwrealistische drama van Flynn von Kleist werd nogmaals genomineerd: Romana Vrede, die een junkie-moeder speelt in I Don’t Wanna Dance, maakt kans op het kalf voor beste hoofdrol in een speelfilm. In die categorie, die sinds deze editie genderneutraal is, neemt Vrede het op tegen twee vrouwen en twee mannen: Elise Schaap (Mijn vader is een vliegtuig), Elsie de Brauw (Drijfzand), Martijn Lakemeier (De Oost) en Fedja van Huêt (De veroordeling). Ook de bijrollen in De veroordeling vielen in de smaak: Lies Visschedijk, Yorick van Wageningen én Mark Kraan werden alledrie genomineerd, samen met Jim Deddes (De Oost) en Wine Dierickx (Kom hier dat ik u kus).

Opvallend: Meskina, het goed ontvangen speelfilmdebuut van Daria Bukvić, kreeg geen enkele nominatie. Premièrefilms als Alex van Warmerdams Nr. 10 en Sharif Korvers Do Not Hesitate dingen volgend jaar pas mee naar de Gouden Kalveren.

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange documentaires zijn bepaald volgens het Academysysteem, waarbij een grote groep vakgenoten beslist. De groep stemgerechtigden bestaat uit Gouden Kalfwinnaars sinds 1981 in alle categorieën, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en uit leden van de Dutch Academy For Film.

De winnaars worden vrijdagavond 1 oktober bekendgemaakt op het Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht. Vorig jaar gingen de meeste Gouden Kalveren naar de familiefilm ­Kapsalon Romy (4), maar was de belangrijkste, die voor de beste film, voor Buladó.