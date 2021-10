De veroordeling en Slag om de Schelde winnen de meeste Gouden Kalveren

Beeld ANP

De slag om de Schelde van regisseur Matthijs van Heijningen kreeg de meeste Gouden Kalveren (vijf) in de Stadsschouwburg in Utrecht, maar de belangrijkste waren voor De veroordeling van Sander Burger: beste film, beste scenario en beste (genderneutrale) hoofdrol en bijrol.

De prijs voor de beste regie ging niet naar Burger of Van Heijningen, maar – enigszins verrassend – naar het duo Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden voor Kom hier dat ik u kus, hun verfilming van Griet Op de Beecks gelijknamige roman. Het was hun eerste fictiefilm, nadat ze in 2013 waren doorgebroken met de gevierde documentaire Ne me quitte pas. Burger won wel, samen met coauteur Bert Bouma, het scenariokalf.

Ook beide genderneutrale acteerkalveren gingen naar De veroordeling, een indrukwekkende deconstructie van de Deventer moordzaak en het mediacircus eromheen. Fedja van Huêt, die journalist Bas Haan speelt, op wiens boek De Deventer moordzaak de film is gebaseerd, won het kalf voor de beste hoofdrol. Yorick van Wageningen – ‘klusjesman’ Michaël de Jong – kreeg het kalf voor de beste bijrol.

De slag om de Schelde moest het doen met vijf technische onderscheidingen: Lennert Hillege werd bekroond voor zijn camerawerk, Marc Bechtolf voor de montage, Hubert Pouille voor het production design, Herman Pieëte voor het sound design en Margriet Procee voor het kostuumontwerp.

Grote favorieten

Eerder op de dag werd bekend dat De slag om de Schelde, gemaakt met een budget van ruim 14 miljoen euro, inmiddels 500.000 bezoekers heeft getrokken. De film had in december de redding van het rampzalige bioscoopjaar 2020 moeten worden, maar precies op de (vervroegde) releasedatum gingen de bioscopen weer dicht, en kon ‘de grootste Nederlandse film in tien jaar’ terug op de plank. In juni, in covidtijd, kwam de film alsnog uit in de bioscopen; vanaf 15 oktober zal hij ook op Netflix te zien zijn.

Op voorhand waren De veroordeling en De slag om de Schelde de grote favorieten, met respectievelijk elf en ­negen nominaties. Het Nederlands-­Indiëdrama De Oost van Jim Taihuttu, dat vijf keer was genomineerd, moest het doen met een troostprijs: Gino Taihuttu – de vader van de regisseur – won een kalf voor zijn filmmuziek. Antoinette Beumers’ Mijn vader is een vliegtuig, waarmee het NFF vorige week opende, verzilverde geen van de drie nominaties.

Het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire ging naar Shadow Game, waarin Eefje Blankevoort en Els van Driel een aantal hun thuisland ontvluchte tienerjongens volgen.

Keuze van professionals

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire worden sinds 2015 bepaald volgens het Academymodel: net als bij de Oscars, de Bafta’s in Engeland, de Césars in Frankrijk en de Lola’s in Duitsland kiezen de filmprofessionals zelf de winnaars. De stemgerechtigden bestaan uit leden van de Dutch Academy For Film, Gouden Kalfwinnaars en Nederlandse winnaars van hoofdprijzen op belangrijke internationale festivals.