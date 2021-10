De verhalen achter Barbie Girl, de Macarena en andere vreemde muziekhits

In de jaren negentig waren rare liedjes heel normaal. Macarena van Los del Río stond wekenlang bovenaan de Top 40, net als Barbie Girl van Aqua en Cotton Eye Joe van Rednex. Belachelijke nummers, maar wel grote hits. Ook van Nederlandse bodem kwamen dat decennium de nodige curieuze liedjes de hitparade binnen. Atze de Vrieze, muziekjournalist bij 3voor12, maakte een podcastserie waarin hij op zoek gaat naar het verhaal achter die nummers.

In de eerste reeks van Weird Hit Wonder, die vorig jaar uitkwam, behandelde De Vrieze onder meer Mooi man van Mannekoor Karrespoor, Transseksueel van Ronald en One Day Fly van het cabaretteam van het programma Kopspijkers. Inmiddels heeft De Vrieze vijf nieuwe afleveringen gemaakt, waarin hij onder meer in het onverwachte succes van de happyhardcoreformatie Party Animals duikt en reconstrueert hoe André Rieu, die toen nog voornamelijk op feesten en partijen optrad, opeens een hit scoorde met The Second Waltz.

De Vrieze is er in zijn podcast niet op uit om de artiesten en hun rare hits belachelijk te maken. Integendeel, hij is oprecht benieuwd naar hoe de liedjes zijn ontstaan, en plaatst ze in hun tijd. Zo spreekt hij in de aflevering over Have you ever been mellow? met Flamman & Abraxas, het producersduo voor wie de ‘hoempapahouse’ van de Party Animals begon als een gimmick, geïnspireerd op Herman van Veens Opzij.

Nog wonderlijker is het verhaal achter André Rieus The Second Waltz van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj. Jeroen van Inkel draaide het in zijn radioshow als achtergrondmuziekje. Tegelijkertijd werd Rieu door roddelkoning Henk van der Meijden gelanceerd in het Concertgebouw. Nadat hij in de rust van Ajax-Bayern München in 1995 mocht optreden in het Olympisch Stadion, was de hype compleet: Rieu werd een wereldster.

Doordat De Vrieze er in slaagt om alle hoofdrolspelers aan het woord te krijgen, inclusief de makers van Barbie Girl, en vanwege zijn brede blik is Weird Hit Wonder niet alleen een vermakelijke, maar ook een leerzame podcast, die inzicht geeft in de machinaties van de muziekindustrie. En na het luisteren ga je nog dagen zwierend door het leven met die wals van Rieu in je hoofd.

Weird Hit Wonder is te beluisteren via de bekende podcastapps.