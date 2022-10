De veranderde kijk op vrouw-zijn, vertaald naar muziek in het Orgelpark

40 Ways of Being (a Woman), door Andrea Guterres en Wilma Pistorius, bestaat uit twee composities voor hyperorgel en elektronica. Beeld Pieter Kers

Andrea Guterres en Wilma Pistorius construeerden met 40 Ways of Being a Woman samen twee composities voor hyperorgel en elektronica. Hun samenwerking kwam tot stand dankzij een wederzijdse interesse in het overkoepelende thema: beide componisten denken veel na over de empowerment van vrouwen, lichamelijke integriteit en de rol van gender binnen de samenleving. Daarnaast is sopraan Viola Blache, die ook deelneemt aan het project, een belangrijke katalysator geweest.

Guterres: “Viola is een fantastische performer. Ze kan een publiek echt meenemen in haar wereld, waarin ze allemaal verschillende karakters belichaamt. Tijdens een eerdere samenwerking hebben we gesproken over de verschillende manieren waarop de vrouwelijke stem genderstereotypes kan tegenspreken of juist bevestigen. Vanaf daar is het idee gegroeid.”

Twee uitersten

Het concert bestaat uit twee delen, een werd geschreven door Guterres en een door Pistorius. De stukken sluiten bij elkaar aan, maar hebben ook allebei een herkenbare individuele stijl. Guterres schrijft lange spanningsbogen, geeft veel theatrale ruimte aan de zangeres en heeft een elektronische soundscape in de hoofdrol. Pistorius’ stuk is opgebouwd uit meerdere, kortere gedeeltes, ze focust meer op de interactie tussen de zangeres en de instrumenten, en kent de soundscape een ondersteunende rol toe.

Inhoudelijk dragen beide delen dezelfde boodschap uit: we moeten niet vastlopen op hoe mensen ervoor kiezen om zichzelf uit te drukken. Het is in de kern een verhaal over identiteit. Pistorius: “Vrouwen worden vaak afgebeeld als beperkte archetypes, maar dat is geen realistische representatie. De menselijke ervaring is veel gevarieerder en complexer dan dat.”

Het stuk is dan ook bewust uiteenlopend in karakter: nieuwsgierig, zoekend, speels, kwetsbaar, donker. Ook de instrumenten zijn een weloverwogen keuze. Om zowel de historische als hedendaagse perspectieven op het thema te benadrukken wordt er naast een cello (bespeeld door Pistorius) en de zangeres, ook gebruik gemaakt van een orgel en elektronische muziek. Twee uitersten, die het contrast tussen de twee perspectieven muzikaal belichten.

Activistisch

Geen van beide componisten ontkent dat het werk een activistische intentie heeft. Guterres: “Absoluut. Dat is belangrijk voor mij in mijn composities. Kunst heeft een speciale rol binnen de maatschappij – het moedigt mensen aan om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.”

Pistorius plaatst wel nog een kanttekening: “Ik vind het belangrijk dat kunst authentiek en oprecht is. Als vanuit dat punt sociologisch of politiek werk wordt gemaakt, dan is dat fantastisch. Maar het hoeft niet. Als het er wordt bijgehaald omdat het ‘moet’, wordt het een beetje flauw.”

De componisten hopen dat bezoekers na afloop van het stuk gaan nadenken over hun eigen opvattingen over gender, en waar deze uit voortkomen. Pistorius: “En ook dat ze positiviteit meenemen. Het gevoel dat vrouw-zijn iets is om te vieren.”

Orgel & Elektronica: 40 Ways of Being a Woman: 15/10, 20.15 uur in Orgelpark, Gerard Brandtstraat 28.

Andrea Guterra. 'Kunst heeft een speciale rol binnen de maatschappij, het moedigt mensen aan om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.' Beeld Celia Swart