De vele conflicten achter de schermen bij talkshow Op1: ‘Het grotere verhaal is dat feodale systeem’

De kijkcijfers dalen, presentatoren komen en gaan en aan tafel wil het maar niet spannend worden. En dan rommelt het ook nog achter de schermen. Omroep BNNVara vertrekt, de vaste eindredacteur zit thuis en een van de politieke duiders, Peter Kee, schuift niet meer aan. Is het carrouselprogramma Op1 ten dode opgeschreven?

Het terugtrekken van BNNVara (vanaf 1 augustus) uit Op1 volgde na een conflict tussen die thuiszittende eindredacteur Rachel Franse en Bert Huisjes, overkoepelend penvoerder van het programma. In die functie voert hij namens de verschillende omroepen die de talkshow maken het woord bij de NPO, en overlegt hij wekelijks met de eindredacteuren van de producent.

‘Persoonlijk onveilige werkomgeving’

Huisjes zou, stelde Rachel Franse recent in de Volkskrant, voor een ‘voor haar persoonlijk onveilige werkomgeving’ hebben gezorgd. En hij zou haar weer hebben verweten redactieleden ‘over de kling te jagen’.

Huisjes tegen het AD: “Er waren geen meldingen van onveiligheid door de eindredacteuren van de omroepen. Wel over soms veel druk in de workflow. Dit waren twee kapiteins op een schip-ervaringen.”

Huisjes doelt op de vaste eindredacteur van de producent en de dagelijks wisselende samensteller namens de uitzendende omroep die altijd het laatste woord heeft. Zij moeten samenwerken.

“Dat is niet altijd problematisch, maar wel geregeld terugkerend. Daarvoor is later door de omroepen en de producent in goed overleg een oplossing gevonden. Dus er was geen verwijt van onveiligheid, wel een vaststelling rond de werkdruk en de specifieke dynamiek van de talkshows.”

Geen dubbele onderzoeken

BNNVara stelt ‘naar aanleiding van de situatie tussen Franse en Huisjes een gesprek met alle deelnemende omroepen te hebben geïnitieerd’. “We hebben oplossingen voorgesteld, maar zijn daar niet uitgekomen. Wij besloten uit Op1 te stappen toen bleek dat Huisjes een door Banijay, moederbedrijf van producent TVBV, voorgesteld onderzoek naar de werksfeer bij Op1 zonder overleg had afgeslagen en ook niet akkoord ging met een voorstel van de EO om een externe partij gesprekken te laten voeren met de redactieleden.”

Bert Huisjes werpt tegen dat de Commissie Van Rijn, die momenteel onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in Hilversum, nadrukkelijk het verzoek deed aan omroepen: doe geen dubbele onderzoeken. Inmiddels is duidelijk dat Op1 wordt meegenomen door deze Commissie Van Rijn.

Conflicten vanaf de start

Dat het piept en kraakt bij Op1 is niet nieuw. Conflicten zijn er al vanaf de start van de talkshow in januari 2020. Dat heeft alles te maken met de constructie waarbij dagelijks verschillende omroepen, wisselende presentatieduo’s en gedeelde redacties het programma maken.

Bert Huisjes’ rol als penvoerder moet daarbij niet worden overschat. “Hij is meer een soort secretaris van de voetbalclub,” aldus een insider die bekend is met de complexe structuur van Op1. “Een aanspreekpunt dus, meer niet.”

Om het nog ingewikkelder te maken: Huisjes is óók de baas van omroep WNL, die wekelijks twee dagen van het praatprogramma verzorgt (met presentatoren Sven Kockelmann, Fidan Ekiz, Welmoed Sijtsma en Jort Kelder).

“Maar het grotere verhaal is natuurlijk dat feodale systeem,” vervolgt de insider. Iedereen heeft weer andere belangen en ideeën over wie de gasten moeten zijn en hoe het allemaal vorm te geven. “Te veel partijen willen meebeslissen. Dat komt de slagvaardigheid niet bepaald ten goede.”

Toekomst voor Op1?

De kijker is, ondanks talloze pogingen de publieke omroep te moderniseren, nog steeds ‘de klos’ van het oude verzuilde bestel. Dat zegt mediastrateeg Evert Bronkhorst van Abovo Media. BNNVara, de EO, WNL, Omroep MAX; ze willen allemaal hun eigen sausje over hetzelfde programma gieten. “Die duiventil, het is zo achterhaald. De discussie over de inrichting van het bestel barst hopelijk opnieuw los.”

Is er nog toekomst voor Op1? Bronkhorst: “Ik denk dat het lastig wordt dit vol te houden. Je ziet het ook aan de dalende kijkcijfers. Die zijn te verklaren. Op1 is het resultaat van iets dat typisch is voor de publieke omroep, namelijk compromissen sluiten. De NPO wil autoriteit uitstralen op de late avond, maar het is vlees noch vis. Ik durf zelfs te stellen: saai en niet relevant. Dat Op1 links en rechts wordt ingehaald door talkshows van andere zenders als Vandaag Inside en Jinek is niet best.”

Het zou Bronkhorst verbazen als de NPO zich momenteel níet achter de oren krabt en broedt op een nieuwe titel waarbij één presentator of een vast duo achter de desk zit. Een woordvoerder van de NPO weigert hier uitspraken over te doen.

Andere omroep

Nu de vrijdagavond (met Natasja Gibbs en Amber Kortzorg) wegvalt, is het zoeken naar oplossingen. De NPO kan met vier dagen verdergaan, Omroep MAX en de EO kunnen een extra avond voor hun rekening nemen, maar er kan ook een andere omroep inspringen.

Ongehoord Nederland wil wel, maar van andere opgestoken vingers is nauwelijks sprake. AvroTros zegt nee, evenals de VPRO. Voor KRO-NCRV is ‘Op1 een gepasseerd station’ en PowNed is snoeihard. “Op1 was een hobby van oud NPO-bestuurder Frans Klein,” zegt PowNed-baas Dominique Weesie. “Dankzij corona in het zadel geholpen. Daarna kan ik mij Op1 alleen nog herinneren als programma van volstrekte willekeur.”

‘Stekker eruit’

Weesie somt op: “WNL die Angela de Jong niet aan tafel wil, omdat ze kritisch was op Frans Klein, BNNVara die geen aandacht wil besteden aan wereldkampioenschap Max Verstappen, want ja, benzinelucht en dat mag niet. De inbreng van BNNVara ging op een gegeven moment niet verder dan: als er maar iemand van kleur aan tafel zit. Andere hoogtepunten: Op1 voor het hek van Ter Apel, Tijs van den Brink in een koeienstal en een dame die op haar gezicht gaat. Lijkt me kortom mooi moment om er per 1 juli de stekker uit te trekken.”

Wat Bert Huisjes betreft gaat Op1 gewoon door. “Onze wens is het met ambitie voort te zetten.” Hij laat overigens weten zijn functie als penvoerder per 2024 neer te leggen. Iets wat al voor het conflict zou zijn beslist. “Het werd tijd het stokje over te dragen aan iemand anders.”