De val van Kaj van der Ree: van vlotte YouTuber tot paria

‘Hij zei: we weten allebei waarom je bent ingestapt’

Lotte had op haar zestiende sek­sueel contact met Kaj van der Ree, toen 24. Ongewenst, zegt ze. Ondanks de recente onthullingen voelt aangifte doen als een grote stap.

Lotte (haar echte naam is bekend bij de redactie) meldde zich deze week bij Het Parool. Jarenlang had ze Van der Ree vermeden op radio, tv en internet, maar deze week was er geen ontkomen aan. De herinneringen aan die zomeravond in 2016 kwamen weer naar boven. Lotte, toen 16 jaar, werkte in een strandtent waar Van der Ree, toen 24, te gast was op een benefietfeest voor kanker. “Hij flirtte met mij, ik was zo verlegen dat ik alleen maar rood werd.” Later die avond hadden ze contact via Messenger, hij bood haar een lift naar huis aan. Het Parool heeft die correspondentie ingezien.

Lotte stapte in zijn auto. “We reden wat rondjes en toen stopte hij op een verlaten parkeerplaats bij de duinen. ‘We weten allebei waarom je bent ingestapt,’ zei hij. Hij begon me te zoenen en probeerde in mijn broek te komen. Dat wilde ik niet, maar hij deed het toch. Daarna wilde hij dat ik hem pijpte, ook dat wilde ik niet, maar hij dirigeerde mijn hoofd naar zijn broek. Het voelde alsof ik geen keuze had. Na afloop zette hij me thuis af en zei, voordat ik uitstapte: ‘Wat nou als ik zeg dat ik een vriendin heb?’ Dat was zo vernederend.”

Lotte schaamde zich, nam zichzelf kwalijk dat ze was ingestapt en haar grenzen niet had bewaakt. “Maar ik was 16, onzeker en naïef. Ik had hooguit een keer met een jongen gezoend. Hij maakte gebruik van mijn kwetsbaarheid.”

“Nog steeds kan ik niet altijd van seks genieten. Jarenlang heb ik mij smerig gevoeld, als ik eraan dacht, moest ik mijn tanden poetsen.”

Lotte liep lang rond met haar geheim. Haar latere vriendje (inmiddels ex) bevestigt dat zij hem een half jaar na die bewuste avond in vertrouwen nam over wat er was gebeurd. Appverkeer, ingezien door Het Parool onderschrijft dat.

Lotte deed geen aangifte. “Het zou zijn woord tegen het mijne zijn. Bovendien was er niet over praten de manier om het weg te stoppen.” Inmiddels twijfelt ze, mogelijk zal ze samen met andere slachtoffers aangifte doen. “Door alles wat nu naar buiten komt, wordt alles weer opgerakeld. Het is een innerlijk conflict: enerzijds wil ik het achter me laten, en als ik aangifte doe, wordt het een slepend proces. Anderzijds kan het me ook helpen om het af te sluiten en om de zelfbeschikking die ik die avond verloor, terug te krijgen.

De advocaat van Van der Ree wilde geen reactie geven op dit verhaal.