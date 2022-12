De vader belooft een bijl in zijn doodskist mee te nemen, om de moordenaar van zijn dochter te wreken

Beeld BNNVara

Niet bepaald vrolijke kost op de zaterdagavond. Lips liet Even tot hier en de nabeschouwingen van het voetbal voor wat ze waren, en besloot te kijken naar Femicide, een documentaire van BNNVara over vrouwen die vermoord worden door hun partner. En dat gebeurt in Nederland gemiddeld iedere 8 dagen een keer. Sodeju.

Gedetailleerd beschreven nabestaanden hoe hun dochter, moeder of zus om het leven werd gebracht, maar ook wie de dader was. Zoals de ouders van Nadine, die een ‘onderbuikgevoel’ hadden toen zij met haar nieuwe vriend thuiskwam. En ook de ouders van Eva voelden dat er iets niet pluis was met de jongen met wie hun dochter verkering kreeg. Maar ze deden wat iedere weldenkende ouder in zo’n geval zou doen: er niet tegen in gaan, want dat maakt het alleen maar erger.

Alle daders blijken dominante, jaloerse, manipulatieve mannen te zijn. Mannen die het niet kunnen verkroppen als de vrouw met wie ze zijn hen dreigt te overvleugelen of nog erger, hen verlaat.

De woede, de ontreddering, het verdriet, maar ook het schuldgevoel: alle emoties van de achterblijvers komen aan bod. Een vader belooft een bijl mee te nemen in zijn doodskist, zodat hij in het hiernamaals nog kan afrekenen met de moordenaar van zijn dochter, die in de gevangenis zelfmoord pleegde.

Noem het geen familiedrama, zegt een van de nabestaanden boos. ‘Eén persoon kiest ervoor om de ander te vermoorden. Dat is geen drama. Dat doet één persoon!’ Op het einde van de film kwamen, als een soort macabere aftiteling, de honderden namen voorbij van vrouwen die de afgelopen jaren door hun man zijn vermoord. De rillingen liepen Lips over de rug.

