De urgentie klotst tegen de cabaretplinten in (S)experiment van Kirsten van Teijn

Kirsten van Teijn in (S)experiment. Beeld Casper Koster

Kirsten van Teijn komt uit Heiloo, een dorp waar homoseksualiteit niet bestaat en waar baby’s met blauwe rompertjes per definitie een piemel hebben. Een omgeving dus die weinig ruimte biedt voor twijfel of zelfonderzoek. Eigenlijk had Van Teijn daar ook nooit zo’n behoefte aan, tot ze op haar 27ste, burgerlijk tevreden met haar vriend, als een blok viel voor een vrouw.

(S)experiment gaat over nieuwe vormen van liefde. De cabaretière wilde helemaal niet weg bij haar vent en had het geluk dat hij zelfverzekerd genoeg was om zijn vriendin te kunnen delen. Van Teijn heeft een hekel aan hokjes, maar komt toch uit bij het woord polyamorie: het in alle openheid onderhouden van meerdere relaties tegelijk. Dat is, zo zegt ze terecht, waarschijnlijk een groter taboe dan vreemdgaan.

Kort voor een hele avond

In eerdere voorstellingen liet Van Teijn al zien dat ze een zaal in kan pakken met haar charme, mooie stem en krachtige spel. Inhoudelijk ontbrak echter vaak de urgentie. Dit keer klotst die tegen de plinten. 3,5 jaar lang hield ze haar tweede relatie angstvallig geheim. Je kunt het meisje wel uit Heiloo halen, maar zie Heiloo maar eens uit het meisje te bikken. Nu dat aardig is gelukt, wil ze het natuurlijk van de daken schreeuwen.

Toch had er wel wat meer in gezeten. (S)experiment duurt een minuut of 70, 75. Dat is erg kort voor een avondvullend programma. Van Teijn legt bovendien veel nadruk op het vieren van de vrije liefde en laat een aantal potentiële hobbels vrijwel onbesproken. Hoe reageerde haar familie? Hoe was het voor haar vriendin om zo lang stiekem te moeten doen?

Misschien vindt Van Teijn de antwoorden te privé, maar deze voorstelling is op zijn sterkst als ze de intimiteit wél opzoekt. Hoeveel opa’s en oma’s hebben hun gevoelens levenslang ontkend? Kregen zij daar ook maagzweren van?