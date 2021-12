De ultieme vrek: een kruising tussen Sywert en prins Bernhard jr. met het humeur van Johan Derksen

Fragment uit Scrooge Live. Beeld Omroep Max

Even had Lips moeite om het gezicht van Mark Rutte van zijn netvlies te halen toen hij inschakelde op het tv-spektakel Scrooge Live en het hoofd van Jeroen van Koningsbrugge zag verschijnen. Weer iemand die op het punt stond zijn kerstfeest grondig te verpesten. Gelukkig, zoveel kon Lips zich nog wel herinneren van het verhaal Charles Dickens, zou de klassieke vrek bijtijds tot inkeer komen.

Het begon in elk geval goed: Ebenezer Scrooge, zei presentator Joep van Deudekom, dat is een soort kruising tussen Sywert en prins Bernhard jr., met het humeur van Johan Derksen. Lips kreeg er meteen zin in.

Scrooge Live is een vehikel om geld in te zamelen voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Is dat nodig? Lips heeft het even opgezocht bij het CBS: vorig jaar leefden 221.000 kinderen onder de armoedegrens. Dat zijn er gemiddeld twee per schoolklas.

Om het nog wat aanschouwelijker te maken kwam een slachtoffer van de toeslagenaffaire in beeld. Ze leefde van 80 euro in de week en zag zich gedwongen af en toe geld te lenen uit het spaarpotje van haar zoon. Diens verjaardagsfeestje hield om vijf uur op, zodat het bezoek thuis kon gaan eten.

Omroep Max had van Scrooge een mooi tv-avondje gemaakt, serieus, aangrijpend, actueel en vrolijk tegelijk. Lips vroeg zich alleen af waarom dat strontvervelende duo Gerard Cox en Joke Bruijs steeds in beeld schoof om te kwezelen dat de vrek Scrooge een echte ‘Amsterdammert’ was. Alsof we in het weekend aan één Feyenoord-Ajax niet genoeg hebben.

