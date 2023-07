De Uitmarkt gaat door onder een andere naam en in een andere vorm: ‘We bereikten niet het nieuwe publiek dat we wilden hebben’

Vorig jaar viel de 'Cultuurtuin' met QR-codes van de Uitmarkt op het Museumplein niet in goede aarde. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

De Uitmarkt op het Museumplein was voor veel cultuurliefhebbers 45 jaar vaste prik. “We krijgen nog steeds telefoontjes van mensen die bellen wanneer het weer is, zodat ze een hotel kunnen boeken,” zegt Geerte Udo (49), directeur van Amsterdam & Partners en bestuurslid van Stichting Uitmarkt. In 2019 trok het cultuurfeest nog 450.000 bezoekers.

Maar vanaf dit jaar is de markt niet meer. Geen kraampjes en live concerten, maar ook geen ‘schrale vertoning met QR-codes in een doolhof’ (zoals vorig jaar) meer op het Museumplein. Wel: een begin van een nieuw collectief cultuurfeest en plannen voor meer. Met als titel: De Opening, van het culturele seizoen.

Waarom moest de Uitmarkt stoppen?

Geerte Udo: “De Uitmarkt is ooit bedacht door de culturele sector om bekendheid aan de sector te geven toen er nog geen internet en social media waren. Maar dat is natuurlijk helemaal veranderd, en ook het consumentengedrag is niet meer zoals toen. Destijds kochten mensen in dat laatste weekend van augustus al kaartjes voor het hele seizoen, dus het was voor instellingen aantrekkelijk om te investeren en op de Uitmarkt te staan. Tegenwoordig kopen bezoekers steeds later kaartjes. Ook het feit dat alles op een centrale plek staat, vinden we niet meer van deze tijd. Het werkt beter als musea, theaters en podia hun deuren lokaal openen, juist in heel verschillende steden, dat iedereen mee kan doen.”

Had de zwaar bekritiseerde editie van vorig jaar, zonder kraampjes, maar met QR-codes in een ‘cultuurtuin’ met deze keuze te maken?

“We waren voor corona al bezig met de vraag of de Uitmarkt nog relevant is. Kleine instellingen konden het zich niet meer veroorloven op de Uitmarkt te staan en we bereikten niet het nieuwe publiek dat we wilden hebben.

Ik begrijp dat de editie van vorig jaar een teleurstelling was, maar we zijn blij dat we er stonden, met die cultuurtuin en de concerten, die ook werden uitgezonden op televisie. Het was een andere vorm, maar het was goed dat we er waren. We hebben partners uit de culturele sector gevraagd of we er überhaupt mee door moesten gaan. Want als we ermee stoppen, wat missen we dan? Daar kwam eensgezind uit: we moeten in elk geval een keer per jaar vieren wat een geweldig kunst-en cultuuraanbod we hebben.

Ook om mensen na de zomervakantie weer wakker te maken om naar het theater, musea, de boekhandel en concertzalen te gaan. Daarom werken we dit jaar aan het nieuwe concept: De Opening, met een roulerende gaststad waarvandaan de tv-uitzendingen komen, en met lokale evenementen door het hele land. Dit eerste jaar zal er een kleinschalige opzet zijn, volgend jaar gaan we echt van start. Elke stad en elke culturele instelling kan zelf kiezen op wat voor manier ze er in dat laatste weekend van augustus meedoen aan De Opening. We zijn als Amsterdam dan ook niet meer altijd gaststad en zitten niet vast aan het centrale punt op het Museumplein. Waarom dan geen podium in Zuidoost of bij de Sloterplas? Een frisse opzet brengt nieuwe mogelijkheden.”

Vorig jaar luidde u nog de noodklok over de penibele situatie van culturele instellingen. Hoe staat de sector er nu voor?

“Gelukkig lijkt het publiek voor een groot deel aangetrokken, en lopen succesnummers als Vermeer in het Rijks of grote concerten weer goed. Maar corona heeft nog altijd zijn sporen nagelaten. Musea zeggen dat ze nog steeds niet op het niveau van 2019 zitten, met gemiddeld 25 procent minder kaartverkoop dan vroeger. En het wordt dit jaar spannend, want er moeten leningen worden terugbetaald, er is een groot personeelstekort, jonge makers hebben een andere afslag genomen. We moeten de komende vijf tot tien jaar veel aandacht geven aan het herstel van de schade die is geleden.”

Geerte Udo, directeur van Amsterdam & Partners. Beeld Niels Blekemolen

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.