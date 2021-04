De twijfel over zijn expliciete filmpjes knaagt bij Ferry

Content creator ­Elise Siswet toont een deel van haar collectie in Socials, Seks & Centen. Beeld Powned

Op Videoland ging afgelopen maand de driedelige docuserie OnlyFans Uncovered in première, die inhoudelijk even weinig om het lijf heeft als de modellen op het pornoplatform. Powned startte gisteren eveneens met een driedelige docuserie, getiteld Socials, Seks & Centen, ook over OnlyFans, maar vooral over Ferry Doedens.

De acteur en musicalster opende een account op OnlyFans toen hij bij GTST was ontslagen en zijn inkomstenbron zag opdrogen. “Ik heb af en toe best een gat in mijn hand. Geef ik het niet aan drugs uit dan wel aan mooie kleding.” Na een paar dagen had hij al een paar honderd volgers die gretig betaalden voor de expliciete filmpjes van de ex-soapie. Maar vervolgens sloeg de twijfel toe bij Doedens, die ook zijn ziel blootgeeft in de documentaireserie. “Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik heb het gevoel dat ik 12 jaar carrière heb weggegooid.” Dat hij alle negatieve reacties op zijn carrièreswitch las, maakte hem uiteraard niet minder onzeker.

Tobber Doedens ging te rade bij zijn ‘musicalvader’ ­Albert Verlinde en een psychologe. Maar hij sloeg hun vader­lijke en professionele raad kennelijk in de wind want later zag Lips hem zweterig in de weer in een sauna met de ervaren ‘content creator’ HunkMo van OnlyFans, goed voor 30.000 euro per maand.

Tussendoor maakte Lips kennis met ‘content creator’ ­Elise Siswet (26), die een stuk minder tobberig overkwam. Zij verdient dan ook tienduizenden euro’s per maand als webcammodel. Trots toonde ze haar ontzagwekkende verzameling dildo’s. “Mijn specialiteit is anaal,” zei de goedlachse blondine, terwijl ze een accessoire toonde met het formaat van een forse tuinkabouter. Lips zat de rest van de avond niet meer lekker in zijn tv-fauteuil bij de gedachte aan deze Kabouter Buttplug.

Reageren? hanlips@parool.nl.