De tweeling Eek kreeg industrieel ontwerp met de paplepel ingegoten

Roos (links) en Geertje Eek. ‘We groeien steeds meer naar elkaar toe.' Beeld Lieve Eek

Hun atelier ­bevindt zich in de keuken van het industriële pand in Eind­hoven, een voormalige Philips­fabriek, waar de ­ontwerpstudio, showroom en het restaurant van hun vader Piet Hein Eek huizen. Tot ver in het buitenland is hij bekend van zijn meubels van afvalhout, inmiddels maakt hij ook lampen en accessoires. Verder gaat de steun van papa niet hoor, benadrukken ze, ‘hij bemoeit zich totaal niet met ons bedrijf en onze ont­werpen. Dat zouden we ook nooit accepteren natuurlijk, want we zijn net zo eigenwijs als hij.’ Hoewel hun liefde voor industrieel ontwerp er natuurlijk wel met de paplepel is ingegoten, staan ze qua business op eigen benen. Als er geld geleend moet worden, doen ze dat het liefst van hun moeder. “In ruil voor sieraden, ze heeft er al heel wat.”

Voor een eeneiige tweeling (22) zijn de onderlinge verschillen best groot. Roos, de eerst­geborene, is alleen al 15 centimeter langer. Geertje is een makkelijke prater, zegt Roos, die weer beter is in financiën en fotografie. Geertje – ‘ik ben veel chaotischer’ – datet af en toe. “Dan ga ik altijd mee,” zegt Roos, die zelf ­liever nog lang van haar vrijheid wil genieten. Vriendjes vinden het best, zo’n date met een ‘chaperonne’, het is niet anders, als kind was het al zij samen tegen de rest.

De Starr oorbel. Beeld Lieve Eek

Op één lijn

De zussen wonen niet meer thuis, hebben ieder een eigen huis, maar ze zijn elke dag, ook in het weekeinde, bij elkaar. Roos ging wel twee maanden alleen backpacken in Azië. “Heerlijk, maar na thuiskomst meteen als eerste naar Geertje.” Die liep vier maanden stage bij een architect in Londen, maar kwam tussendoor vaak thuis ­omdat ze haar zus miste. “Eng? Nee hoor, we hebben ook best vaak gevochten vroeger, maar de ruzies worden minder,” zegt Geertje. “We groeien steeds meer naar elkaar toe. Gelukkig maar, want als je samen een bedrijf runt, moet je ingewikkelde keuzes maken waar ook nog eens veel geld mee is gemoeid. Dan is het moeilijk als je niet op één lijn zit.”

Dat bedrijf, Tweek – een afkorting van ‘tweelingzussen Eek’ – bestaat sinds oktober 2019 en ging van start met het uitstallen van hun producten in de showroom van pa tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven. Roos: “We hadden één model oorbel, de Starr, én heel veel hand­tasjes. Die tasjes verkochten voor geen meter, maar alle dertig setjes van de Starr waren meteen uitverkocht.”

Koper, messing en rvs

De tassen zijn voorlopig op een zijspoor gezet, en de zussen hebben zich volledig op sieraden gestort, waarbij ze elkaar met hun verschillende achtergronden goed aanvullen. Zo is Roos van origine metaalbewerkster en heeft Geertje een achtergrond als productdesigner. Roos: “Ik heb twee jaar in de meubelwerkplaats van mijn vader in het metaal gestaan. Ik heb álles in mijn handen gehad, kan er elke machine besturen, een product opbouwen en begrijp hoe het proces werkt.”

Geertje: “De meeste bedrijven waarmee we werken dealen niet met onze vader hoor, die hebben we zelf gevonden.”

Hun sieraden worden gemaakt van ruwe materialen als koper, messing en rvs, vaak verguld met wit-, rosé- en 24 karaat geelgoud. Voor het onconventionele productieproces werken ze ­samen met bedrijven die onderdelen leveren aan de meubelindustrie én aan hightech bedrijven als ASML en Philips. Zo krijgen de sieraden een ruige en robuuste uitstraling. Roos: “Wij ­weten wat die machines kunnen maken, daar baseren we de ontwerpen op.”

Twee messing onderdelen van oorbel Cross Icicle worden bijvoorbeeld in elkaar geschoven voor een 3D-effect. “Een piepklein onderdeeltje van die oorbel hebben we verbogen met een ­machine van 4 meter breed en 2 meter hoog, die bij ons in de werkplaats staat,” zegt Roos, om aan te geven hoe bruut ze te werk gaan. “Goudsmeden en sieradenmerken zijn er al genoeg. Wat wij doen, is best uniek.”

De Cross oorbel. Beeld Lieve Eek

Elke collectie heeft een eigen naam, verhaal en gebruikte techniek. De één is geperst, de ander geëtst of weer gelaserd. De 3D Starr oorbel, hun allereerste ontwerp, bestaat uit twee onderdelen die los van elkaar kunnen bewegen, waarvan er een deel voor en een deel achter de oorlel valt. De geperste collectie met organische vormen is gemaakt van afval uit ponsmachines. Daarna persen ze met afvaldoekjes met de hand structuren in het metaal, waardoor elk sieraad uniek is. De vorm van de Croonsieraden (‘expres verkeerd gespeld, we zijn zwaar dyslectisch, maar we ­hopen daardoor ook op te vallen’) is abstract, waardoor iedereen er iets anders in kan zien. “De een ziet een kroon, de ander een skyline.”

Dat alle onderdelen in Nederland worden gemaakt en niet in India of China zoals vaak gebruikelijk, is beter voor het milieu. Duurzaamheid is een van de pijlers van het merk. Zo zijn ze recent een project gestart met Labo, een freesbedrijf dat samen met hen het afvalprobleem wil aanpakken. “Door de verfijnde, kleine onderdelen waaruit de oorbellen bestaan mee te laten lopen met hun normale freesproductie, zorgen we voor een minimum aan restafval, en het scheelt elektriciteit, opslag en transport.”

Meubels en zonnebrillen

De zussen verkopen via hun eigen website tweek-eek.com en sinds enkele maanden in zes winkels. Bij PietHeinEek en Vielgut in Eind­hoven, de Rotterdamse galerie Christian Ouwens en de rest in België. Geertje: “Door corona zijn winkels uiteraard een beetje terughoudend, en klanten willen een onbekend product vaak graag eerst even voelen. Het heeft tijd nodig eer mensen ons handschrift gaan herkennen, maar een unieke, vergulde armband van 24 ­karaat goud voor 240 euro, dat is gewoon een heel mooie prijs.”

Kunnen ze er al van leven? “Nee. Er komt echt wel wat binnen, maar alles wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf en in het ontwikkelen van nieuwe collecties. Goud is onze grootste kostenpost. Het goudbad doen we niet zelf. We besteden veel uit, want wij willen ons vooral focussen op het bedenken van nieuwe dingen.”

Ze staan wel zelf model in de campagne, ge­fotografeerd door hun zus Lieve (24), die vorig jaar afstudeerde aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academie en nu films, fotografie en campagnes maakt onder de naam Maria Bodil.

Waar de zussen zichzelf over vijf jaar zien? “Dan hebben we hopelijk meer productgroepen. Tweek moet een merk worden dat niet alleen voor sieraden staat, maar voor van alles: meubels, toch weer die tassen, wie weet ook zonnebrillen en een heuse Tweekshow. We zitten boordevol ideeën.”

