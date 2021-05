De tweede halve finale van het Songfestival: de acts beoordeeld

Daði og Gagnamagnið uit IJsland. Beeld Brunopress

1. San Marino

Senhit Adrenalina

★★★☆☆

Meteen slecht nieuws: geen Serhat meer voor San Marino. De nachtclubeigenaar annex hamsterkooiverkoper deed twee keer in drie jaar mee en werd ieders guilty pleasure met zijn absolute geloof in z’n eigen sterrendom. Dan zijn de in Italië geboren Senhit en haar degelijke dansvloervuller maar gewoontjes. Zelfs de inbreng van rapper Flo Rida neemt de heimwee naar Serhat niet weg.

2. Estland

Uku Suviste The Lucky One

★☆☆☆☆

Gaaaaap. Uku mag dan recent nog verkozen zijn tot meest sexy man van Estland en zijn vlinderdasje nonchalant om de hals laten bungelen, het helpt niets als je een liedje hebt waarmee je zelfs een olifant in slaap sust. When it comes to you I’m better off alone, zingt hij. Dat knopen we in onze oren.

3. Tsjechië

Benny Christo Omaga

★★★☆☆

Je hoefde in het mediacentrum maar even van je laptop op te kijken of de altijd vrolijke Benny Cristo zoefde voorbij op zijn elektrische skateboard. Op zoek naar een microfoon of camera. Ondanks die niet aflatende zelfpromotie wordt het kantje boord voor Benny. Zijn radiovriendelijke hiphop heeft wel erg weinig om het lijf.

4. Griekenland

Stefania Last Dance

★★★☆☆

Stefania uit Griekenland. Beeld Brunopress

Eerste moment om even op te letten. De in Utrecht geboren Stefania Liberakakis (18) – studente aan de Herman Brood Academie - gooide de liedjes van het laatste eighties beïnvloede album van Dua Lipa in de blender. Met de uitkomst, een vlotte discotrack, gaat Stefania moeiteloos naar de finale.

5. Oostenrijk

Vincent Bueno Amen

★☆☆☆☆

Het tweede liedje dit jaar dat Amen heet. (Slovenië is de andere, dat wist u). Maar zelfs de allerhoogste kan deze inzending niet redden. Vincent, die vroeger in Wenen met zijn zus door het leven ging als die zwei Kinder Bueno, vertrouwt op de René Frogermethode: als je maar gepijnigd genoeg kijkt, klinkt het vanzelf goed. Helaas, een misvatting.

6. Polen

Rafal The Ride

★☆☆☆☆

Kent u het type man dat je op een zomeravond langs de boulevard van Marbella of Blanes aantreft, gezeten in een gepimpte Opel Kadett met dreunende EDM uit de speakers? Zo’n type is Rafal. Hij leende een zonnebril uit de collectie van Geer & Goor en een liedje van A-ha en ziet zijn Ride vermoedelijk met rokende motor stranden op de vluchtstrook.

7. Moldavië

Natalia Gordienko Sugar

★★★☆☆

Natalia Gordienko uit Moldavië. Beeld EPA

Sugar. Volgens zangeres Natalia is het een allegorie voor al het mooie in het leven dat we het afgelopen jaar moesten missen. Wie de smachtende Oostblokporno-act goed bestudeert vermoedt in de hunkering naar Sugar in elk geval geen verlangen naar een zakje winegums. Overigens: bonuspunten voor de heerlijk foute dancebeat die Natalia uit Chisinau meenam.

8. IJsland

Daði og Gagnamagnið10 Years

★★★★★

Leukste act van het festival, wat zonde dat corona ze tot repetitiebeeld dwingt. Droogkomische danspasjes, een eigen truienlijn en een prima elektropopliedje. En dan vergeten we bijna de kromme keyboards (‘Zelf geknutseld in de schuur’) die samen een ‘superinstrument’ vormen. En toen bleek 10 Years ineens slechts 2.43 minuten te duren. Geen nood, ook de overblijvende 17 seconden worden volledig benut.

9. Servië

Hurricane Loco Loco

★★☆☆☆

Hurricane uit Servië. Beeld EPA

Goed oppassen. Er hoeft maar ergens een hechting los te schieten en de rimpels van het voltallige trio Hurricane kletteren naar beneden. Vrolijk dames verder, die helaas het budget voor hun act niet al te verantwoord investeerden. Na de extra siliconeninjecties en de manege aan hairextensions was het geld al op; en toen moest het liedje nog.

10. Georgië

Tornike Kipiani You

★☆☆☆☆

Soms wil je gewoon niet winnen. Tornike Kipiani schuifelt in zijn zondagse kloffie de bühne op, zemelt een climaxloos liedje dat ergens de zinsnede ‘Mountain, I wanna feel you’ bevat en zal verdwijnen zonder dat iemand er ooit erg in heeft gehad dat hij in Rotterdam is geweest.

11. Albanië

Anxhela Peristeri Karma

★☆☆☆☆

Het gaat nu snel met het afstrepen op de Eurovisiebingokaart. Dankzij Albanese Anxhela hebben we de windmachine binnen, het rookkanon en de overslaande stem. Voor dat laatste is Anxhela geëxcuseerd. Het is ook gewoon lastig zingen met een zuidwester van kracht 7 vol in je snoet.

12. Portugal

The Black Mamba Love is on my Side

★★★★☆

Nee, ze is nog niet gevonden. De dame van lichte zeden met wie de mannen van The Black Mamba in een café (ja, ja) spraken tijdens een tripje naar Amsterdam. De band vertolkt haar levensverhaal, ondersteunt dat op het podium met visuals van de grachtengordel en zou haar graag vertellen dat ze deze fijne retrosoulballade heeft geïnspireerd.

13. Bulgarije

Victoria Growing up is Getting Old

★★★★☆

Kunnen de tickets naar Sofia dan toch worden afbesteld? Victoria had bij de gesneefde editie van vorig jaar het beste liedje van iedereen. De opvolger is opnieuw een Billie Eilish-achtige fluistersong, maar simpelweg net iets minder aangrijpend.

14. Finland

Blind Channel Dark Side

★★☆☆☆

Alsof we tijdens al die coronalockdowns niet genoeg geleden hebben. Blind Channel lijkt werkelijk te geloven dat het verdwijnen van Limp Bizkit een gemis voor de muziek is. Omdat de act oogt als een verkleedfeestje in de mijnen van Moria, zijn de zes na hun laatste ijselijke uithaal op tijd klaar om vanavond nog de boot naar Helsinki te halen.

15. Letland

Samanta Tina The Moon is Rising

★★☆☆☆

Dubstep uit Letland. Dat klinkt als limbodansen op Groenland, maar Samanta is geen type dat terugschrikt voor een uitdaging. Daarbij maakt ze optimaal gebruik van de ledverlichting in het decor. Het ziet er prachtig uit, maar met die lange japon en die woeste dansmoves is het uitkijken dat ze niet valt en vol op een led landt.

16. Zwitserland

Gjon’s Tears – Tout l’Univers

★★★★☆

Gjon's Tears uit Zwitserland. Beeld EPA

De terugkeer van producer Wouter Hardy die Duncan Laurence’ Arcade ook zo’n fijn mysterieus geluid en dramatische opbouw meegaf. Gjon is al net zo bedreven in de hoge registers als onze Duncan, maar de sobere podiumact wilde de Zwitser blijkbaar niet ook nog kopiëren. Gevolg: dat is precies het zwakke punt.

17. Denemarken

Fyr og Flamme Øve os på hinanden

★★★☆☆

Fyr Og Flamme uit Denemarken. Beeld EPA

Humor. Het blijkt op het Eurovisiepodium net zo lastig als toon houden of het kiezen van de juiste jurk. Het is allemaal een grapje natuurlijk, deze reanimatie van Modern Talking, compleet met roze jasjes en borsthaar boven het gaashemd. Maar de mannen brengen hun Øve os på hinanden (Oefen op elkaar) zo serieus dat de ironie vermoedelijk aan velen voorbijgaat.