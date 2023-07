De twee mooiste examenfilms van de studenten van de Filmacademie schetsen totaal verschillende beelden van Amsterdam

Er studeren dit jaar 82 studenten af aan de Filmacademie met vier documentaires, zeven fictiefilms, een animatiefilm en negen commercials. Twee documentaires, die elk een totaal ander beeld van Amsterdam schetsen, steken erbovenuit.

Toen Filmacademiestudent Hugo Drechsler (25) een jaar of twee geleden weer eens met zijn fotocamera door Amsterdam-Noord struinde, zag hij in de Walcherenstraat twee markante mannen met ontbloot bovenlijf biertjes drinken op een bankje voor hun huis. Hij ging erop af, raakte aan de praat en bleef in contact met Paul (61) en zijn grote broer Paul (79).

Na verloop van tijd kreeg Drechsler toestemming om de broers te filmen. Door zijn oprechte nieuwsgierigheid hoorde hij fantastische verhalen en maakte hij de meest krankzinnige dingen mee. Maar voor het 28 minuten durende Paul en Paul, waarmee hij nu afstudeert aan de Filmacademie, besloot hij te focussen op hun bijzondere broederband.

De twee kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. En ze delen een duister verleden: Paultje is een ‘incestkindje’; hun vader heeft zich vergrepen aan zijn inmiddels overleden dochter. Die vader was sowieso ‘een teringlijer’. “De oorlog, hè.” Meer precies: “Hij zat bij de SS in Auschwitz”.

Kiss my ass

De eerste scène van Paul en Paul zet direct de toon: Paultje laat een enorme tatoeage zetten boven zijn bilnaad, ‘Kiss my ass’, ten teken van – ja waarvan eigenlijk. Dan springt de film twee maanden terug in de tijd: Paultje komt de gevangenis uit lopen, Drechsler vangt hem op met zijn draaiende camera.

In de gevangenis is ontdekt dat Paultje aan nierfalen lijdt; als er niet snel wordt ingegrepen gaat hij dood. Bijkomend probleem: Paultje is voordat hij in de gevangenis belandde met ruzie vertrokken bij Paul (die is gediagnosticeerd met teelbalkanker) en diens niet te benijden vrouw Jannie, maar hij kan nergens anders heen.

Paul en Paul had gemakkelijk kunnen ontaarden in aapjes kijken en de muziek onderstreept het komische wat meer dan het tragische. Maar Drechsler houdt de balans en blijft de broers voortdurend met mildheid bezien. Niet verrassend: de Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl, en dan met name diens Im Keller uit 2014, was een voorbeeld.

Na afloop van de voorvertoning voor de pers vertelde de jonge regisseur dat de mentale veiligheid van de twee broers altijd voorop stond. “Als jullie het niet willen, dan niet. Dan studeer ik niet af,” zei hij toen hij zijn film aan hen liet zien. Maar Paul en Paul waren enthousiast; Drechsler volgt hen nog steeds en werkt inmiddels aan een lange versie voor BNNVARA.

Onaangepaste Amsterdammers

Het in gloedvol zwart-wit gedraaide Paul en Paul is naast een liefdevol portret van twee mensen ook een geslaagd portret van een rap verdwijnend stuk Amsterdam met volkse, zeg maar gerust onaangepaste Amsterdammers. Maar het is vermoedelijk ook het soort film waar de Afro-Surinaamse documentairemaker, scenarioschrijver, activist, spreker en multidisciplinaire kunstenaar Mel Rafik Opti op doelde toen die diens al even geslaagde documentaire Zwart Geluk (Blaka Koloku) inleidde.

Still uit ‘Zwart Geluk’.

“Als kind was ik al geïnteresseerd in de Nederlandse cinema; ik keek alle Nederlandse films en series, maar ik kon mezelf daar niet in herkennen. Ook niet in de documentaires van Ed van der Elsken en Johan van der Keuken, die ik later zag en supertof vond. Ik heb er jaren van gedroomd om in Amsterdam – de stad waar ik geboren ben – een film te maken die aanvoelt als thuis. Een film waarin ik mensen als mijn ooms en tantes en mijn vrienden kan terugzien.”

Die film is er nu. ‘Dit is niet één verhaal, dit is het verhaal van velen. Dit is ons Amsterdam,’ luidt de tekst aan het begin van het poëtische, afro-futuristische Zwart Geluk, waarin Opti over liefde, rouw en hoop praat met transgender persoon Sabrina, jonge rappers uit Noord, een priester in Oost en activisten op de Dam.

De gesprekken worden doorsneden met prachtige, aan Van der Keukens Amsterdam Global Village refererende sequenties met gezichten van mensen die nog al te vaak géén podium krijgen. Samen vormen de gesprekken en portretten een ontroerende ode aan de smeltkroes die Amsterdam ook is – of zou moeten zijn.

De eindexamenfilms van Lichting 2023 van de Filmacademie zijn te zien op het Keep an Eye Filmacademie Festival, t/m zondag 9 juli op de Nederlandse Filmacademie en in Eye. Zie filmacademiefestival.nl.