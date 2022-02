De tv gaat door, want ‘oorlog, vreselijk natuurlijk, maar een beetje lol maken hoort bij het leven’

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: kerstsfeer in oorlogstijd bij de uitreiking van de Gouden Loeki.

In deze tijd van oorlog staan omroepen voor lastige keuzes. Wat is nog gepast nu Russische bommen op Kiev vallen? Donderdagavond werd het AvroTros-realityprogramma Kamp van Koningsbrugge niet uitgezonden, terwijl hierin toch gezonde Hollandse jongens (m/v) worden klaargestoomd voor een mogelijke oorlog. Maar bij Dit Was Het Nieuws werden vervolgens wel gewoon al dan niet geslaagde grappen gemaakt over onder meer de Derde Wereldoorlog, want dat is nu eenmaal het format. Bovendien kan je moeilijk Dit Was Het Nieuws cancellen en De Avondshow met Arjen Lubach, waarin ook grappen over het nieuws worden gemaakt, wél laten doorgaan.

Diezelfde lastige spagaat was vrijdagavond voelbaar aanwezig bij de uitreiking van de Ster Gouden Loeki bij Omroep Max. De uitverkiezing van Beste reclame van 2021 – ingeklemd tussen twee extra journaals over de actuele situatie in Oekraïne – deed pijnlijk gedateerd aan, mede doordat er veel kerstreclames genomineerd waren. Toch was het een recente opname, want presentatrice Carrie ten Napel, die waarschijnlijk ook liever Op1 had gepresenteerd dan een reclamequizje, refereerde even aan haar dubbele gevoel: “De wereld staat in brand, oorlog in Oekraïne, vreselijk natuurlijk, maar het hoort ook bij het leven om ontspanning op te zoeken en een beetje lol te maken.”

En toen moest het ongemakkelijkste bruggetje – van een reclame voor aambeienzalf naar eentje voor pindakaas – nog komen. Sowieso is de uitreiking altijd een wat gekunstelde aangelegenheid omdat er geen merken worden genoemd, want reclame maken bij de Publiek Omroep mag niet, ook niet in een reclamequiz.

Dat Irene Schouten, omhangen met haar drie gouden Olympische medailles, de Gouden Loeki mocht uitreiken aan de AH-kerstcommercial herinnerde nog meer aan een tijd waarin strijd vooral werd geassocieerd met het Olympisch erepodium – een week geleden.

Reageren? hanlips@parool.nl.