De tranen vloeiden rijkelijk bij Utopia, dat dit jaar stopt

Breaking news deze week uit het afvoerputje van medialand: Utopia 2 stopt. De realitysoap van SBS houdt er na zes jaar en twee edities aan het eind van dit jaar mee op.

Lips behoorde nooit tot de 400.000 kijkers die dagelijks de wederwaardigheden volgden van de ruziënde Utopiabewoners. Als Lips gewone mensen wil zien, kijkt hij wel naar buiten, of gaat hij op een terrasje zitten.

Maar goed, bij die laatste vijftien bewoners kwam het nieuws eerder deze week natuurlijk hard aan. De tranen vloeiden rijkelijk. “Ik ben echt een beetje flabbergasted,” zei Shelley, in het dagelijks leven kapster. “Mijn familie heb ik echt opgegeven hiervoor,” zei verkoopmedewerker Brandon. “Ik ga jullie zo missen,” zei managementassistente Franny, maar dat was tegen de geiten op het terrein. Het waren allemaal nieuwe namen voor Lips, ook al zitten de huidige bewoners er anderhalf jaar.

De aflevering van gisteravond begon met een ruzie over de afwas tussen Adriaan, offshore pijpfitter, en Alexandra, gastvrouw casino. Later was er nog een ruzie over de wasmachine en ook daar maakte Adriaan een heel verhaal van.

Daarna kwam er een hanenfluisteraar langs, want de haan Dick pikte iedereen. Misschien werd de haan wel agressief van al het geschreeuw en geruzie.

Verder kreeg de 26-jarige accountmanager Merel een botox­behandeling en bij het verschuiven van de behandel­stoel scheurde het zeil. Op die scheur werd zeker tien keer ingezoomd, het was kennelijk nogal een dingetje.

Veel boeiender werd het niet. Toch zou het Lips niets verbazen als Utopia aan het eind van het jaar tóch weer doorgaat als Utopia 3. Net als Soldaat van Oranje de musical, die nu al langer draait dan WOII heeft geduurd.

