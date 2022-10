De tragiek verdween nooit uit het leven van rocklegende Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis was de laatste van zijn generatie die nog overeind stond. Beeld ANP / AFP

Hij was de laatste van zijn generatie die nog overeind stond. Jerry Lee Lewis was een van de grondleggers van de rock-’n-roll en behoorde in 1986 tot de eerste lichting muzikanten die werd opgenomen in de hall of fame van de rock-’n-roll.

Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Bill Haley, Bo Didley; allemaal stonden ze in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten aan de wieg van een revolutionaire muzieksoort. Waar de anderen sneuvelden, hield Jerry Lee Lewis het vol tot zijn 87ste.

Met Whole lotta shakin’ goin’ on en Great balls of fire brak Lewis in 1957 door. Tweeëntwintig jaar daarvoor werd hij geboren in Ferriday, een kleine plaats in de staat Louisiana. Op zijn negende begon Lewis piano te spelen. Hij leerde het zichzelf aan door goed te kijken en te luisteren naar vooral zwarte muzikanten die in zijn buurt optraden. Toen hij veertien was, trad hij voor het eerst op voor publiek op een feestje van een autodealer.

Piepklein huis

Lewis woonde met zijn ouders en twee zussen in een piepklein huis, geld was er nauwelijks. Toen Jerry Lee 3 jaar oud was, stierf zijn zes jaar oudere broer. Elmo jr. werd aangereden door een dronken automobilist. Tragiek zou nooit verdwijnen uit het leven van Jerry Lee Lewis, die maar liefst twee kinderen verloor en zeven (!) keer trouwde.

Op zijn zestiende ging Lewis zijn eerste huwelijk aan, met domineesdochter Dorothy Barton. Nog voordat ze officieel gescheiden waren, trouwde Lewis (17) al voor de tweede keer. De grootste ophef veroorzaakte echter zijn derde huwelijk, dat ook een destructieve uitwerking had op zijn loopbaan.

Om de hype rond hem te verzilveren, begon Lewis aan een tournee door Groot-Brittannië. Zijn derde vrouw, Myra Gale Brown, vergezelde hem op Heathrow, waar een wakkere journalist ontdekte dat zij pas 13 jaar oud was. Lewis probeerde dat te verhullen met de smoes dat ze twee jaar ouder was, maar ontkwam niet aan een schandaal. Dat wierp zo’n grote schaduw, dat de tournee al na een paar optredens werd afgebroken. Tegen de tijd dat Lewis terug was in Memphis, ging inmiddels ook rond dat Brown bovendien zijn achternicht was en dat de zanger formeel nog niet was gescheiden van zijn tweede vrouw.

Magere jaren

Het brak zijn carrière in de knop. Lewis, die net als Elvis was begonnen bij Sun Records in Memphis, had met zijn energie en dynamische spel bewezen dat ook een pianist een frontman kon zijn. Zijn bijnaam was The Killer, omdat hij zijn publiek steevast omverblies. Na een aantal magere jaren, waarin hij in Europa iets minder genegeerd werd dan thuis, probeerde hij het in de VS in de jaren zestig en zeventig als countryartiest.

In totaal kreeg Lewis zes kinderen, van wie er twee vroegtijdig overleden. Zijn zoon Jerry Lee jr. overleed op zijn negentiende bij een auto-ongeval, zijn zoontje Steve Allen (vernoemd naar het tv-programma The Steve Allen Show, waarin Lewis doorbrak) verdronk op zijn derde in het zwembad van zijn vader.

Intussen reeg Lewis de huwelijken aaneen. En ook daarin speelde de dood een belangrijke rol. Zo verdronk zijn vierde vrouw Jaren Elizabeth Gunn Pate in 1982 in een zwembad, net een paar weken voordat de scheiding rond was. Shawn Stephens - zijn vijfde vrouw, met wie hij in juni 1982 trouwde - stierf nog geen tachtig dagen later onder verdachte omstandigheden. Hoewel Lewis in publicaties verdacht werd gemaakt, werd nooit aangetoond dat The Killer iets met de dood van zijn vrouw te maken had.

Rocklegende Jerry Lee Lewis en zijn vrouw Myra,die ook zijn nicht is. Ze trouwen als Myra 13 jaar oud is. Beeld Bettmann Archive

‘Ik wil dat ze me herinneren vanwege mijn muziek’

In opspraak kwam Lewis vaker, onder meer door zijn alcohol- en drugsgebruik. Maar hij haalde ook het nieuws met schietincidenten. In 1976, bij het vieren van zijn 41ste verjaardag, speelde hij iets te laconiek met een pistool. Hij schoot per abuis zijn bassist Norman Owens in de borst. Owens overleefde het voorval. Later dat jaar reed hij onder invloed en met een geladen pistool naar Graceland voor een onderhoud met Elvis. Dat kwam er uiteindelijk niet van, omdat de bewaker het niet vertrouwde en de politie inschakelde.

De laatste fase van zijn leven woonde Jerry Lee Lewis in Nesbit, Mississippi, met zijn zevende echtgenote Judith Brown, met wie hij in 2012 trouwde. Op het hek van hun ranch staat een grote piano afgebeeld. In 2019 werd de bejaarde zanger getroffen door een herseninfarct, waarna hij zijn rechterhand minder goed kon gebruiken. Tot op het laatst bleef hij optreden, ook om de herinnering aan zijn muziek levend te houden. ‘Ik hou van mijn fans,’ zei hij in de zomer van 2021. “En als zij later aan mij denken, moeten ze me niet herinneren om al mijn vrouwen, al heb ik er flink wat gehad. Ik wil dat ze me herinneren vanwege mijn muziek.”