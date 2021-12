De Top 2000 Live is ultieme behangtelevisie, mét haardvuur

Top 2000 Live, NPO 1 extra Beeld -

Het kerstweekend stond op televisie in het teken van de achtergrondtelevisie. Allereerst uiteraard het veelbesproken haardvuur op SBS 6 dat op eerste kerstdag tussen half zeven en half elf in totaal 1,6 miljoen kijkers trok, verdeeld over de hele avond. Het was ook aanleiding voor een hoop voorspelbare grappen op Twitter, variërend van ‘ik heb later ingeschakeld, heb ik iets gemist?’ tot ‘shit, per ongeluk een houtblok naar de tv gegooid’.

En ook de zoveelste vertoningen van Home Alone en Love Actually waren onder de noemer achtergrondtelevisie te scharen. Want voor wie deze kerstfilms kan dromen maakt het weinig uit of je er na een reclameblokje vol supermarktkerstreclames middenin valt.

Maar de ultieme behangtelevisie was toch Top 2000 Live op NPO 1 extra. Daar werd de radiouitzending van de onvermijdelijke Top 2000 24/7 voorzien van beeld. En omdat er dit jaar om de bekende redenen geen publiek bij mocht zijn was het Top 2000 Café volgebouwd met ouderwetse televisies. Daarop konden veelal met kerstmutsen getooide luisteraars vanuit hun ‘Thuiscafé’ per WhatsApp de groeten doen en vanuit hun huiskamer live zwaaien naar andere luisteraars. Het gaf een mooi inkijkje in de gemiddelde Hollandse huiskamer vol kerstversiering, afgewisseld met een enkele vakantieganger die de vaderlandse lockdown was ontvlucht en jaloersmakend zomerse beelden doorstuurde.

Een favoriete bezigheid was playbacken, zowel in de huiskamer als in de studio, waar de dj’s gretig gebruikmaakten van rekwisieten. Daar werd niet te lang over nagedacht: bij John Denvers Thank God I’m a Country Boy ging er een rieten hoed op en bij Daft Punks Harder, Better, Faster, Stronger een valhelm. En het weekendje behangtelevisie was weer helemaal rond toen Lips ook in de studio van radio 2 een monitor met een haardvuur ontwaarde.

