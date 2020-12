De Top 2000 gaat van start: alle feiten en weetjes op een rij

Danny Vera staat met zijn nummer Roller Coaster dit jaar op 1. Beeld ANP Kippa

Onder het bewind van een nieuwe grootvorst, Danny Vera uit Middelburg, begint de Top 2000 in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.00 uur met het afsluiten van een bewogen jaar. Zelfs de rotsvaste regering-Queen is niet bestand gebleken tegen de coronapandemie. Roller Coaster, het kalme americanaliedje over de pieken en dalen van het leven, bleek voor velen de gevoelens over het afgelopen jaar precies te verwoorden. Vorig jaar binnengekomen op 4, nu op 1. De achtbaan als verbeelding van een bestaan onder niet eerder gekende omstandigheden.

Kracht of steun

De nieuwste uitvoering van het voorheen vrij statische muziekklassement is meer dan ooit getekend door de actualiteit. Niet in de vorm van songs over pandemieën of virussen, wel door liedjes die kracht of steun bieden in uitzonderlijke tijden, met Soldier On van rockband Di-rect – nieuw in de lijst op de 12de plek – als beste voorbeeld. Doorploeteren, zullen we. ‘Door de wind, door de regen, dwars door alles heen’, zoals Miss Montreal (nieuw op 29) zingt in haar cover van Stef Bos’ song Door de wind.

Maar ook aan de hoge notering van David Bowies Heroes (van 17 naar 10 als ode aan het zorgpersoneel) zijn de tijden af te lezen. Net als in de 741 plaatsen winst voor It’s the End of the World as We Know it van R.E.M. (na de virusuitbraak in maart ook weer in de hitlijsten). Er is zelfs ruimte voor enige humor. Het 40 jaar oude Don’t Stand So Close to Me van The Police is herboren als hymne van de 1,5 metermaatschappij en stijgt van 1784 naar 1068.

En met iedereen die complottheorieën smeedt rond de coronaproblematiek lijkt de Top 2000-stemmer zonder mededogen af te rekenen. Rapper Lange Frans is de grootste daler in de lijst van dit jaar. Met Het land van… (samen met Baas B.) zakt hij 1040 plaatsen naar 1667. Zijn andere notering, Zing voor me (met Thé Lau) is plots verdwenen. Je zou haast denken dat daar iets achter moet zitten.

De trend van vorig jaar – toen de boerenlobby zich luidruchtig liet horen en plattelandsmuziek extra stemmen bezorgde – is verdampt. Normaal stond in 2019 in de top 10 met De boer dat is de keerl. Die opvatting vindt nu geen plek meer bij de bovenste 100. Lekker op de trekker van Mannenkoor Karrespoor is het eerder hoogst genoteerde lied (364) dat helemaal uit de lijst kiepert.

Maradona

Nog meer gaf kleur aan het jaar 2020. Zo krijgen overleden artiesten een prominentere plek in de Top 2000. Rockband Van Halen krijgt er drie noteringen bij, Bill Withers en Roxette twee. Live is Life van het Oostenrijkse Opus, te horen in het stadion bij de fameuze warming-up van Diego Maradona, is na 10 jaar terug in de lijst.

Opvallend is ook de terugslag die Marco Borsato – in opspraak door perikelen in zijn privéleven – te verwerken krijgt. De zanger raakt twee noteringen kwijt en ziet al zijn andere liedjes flink dalen. Binnen zakt zelfs ruim 600 plekken. Zijn recente hit Hoe het danst – met Armin van Buuren en Davina Michelle - is daarentegen nieuw op plaats 375.

Verder wordt ook de invloed duidelijk van tv-programma’s Beste Zangers (Miss Montreal, Henk Poort & Floor Jansen, Emma Heesters & Rolf Sanchez) en Homeward Bound, de ode van Nick & Simon aan Simon & Garfunkel. De Volendamse missie om de liedjes van hun muzikale helden opnieuw onder de aandacht brengen lijkt geslaagd. Alle noteringen van het sixties-duo stijgen, de titelsong van het programma zelfs meer dan 1000 plaatsen.

Curieus is de timing van de entree van Elvis’ Return to Sender. De song uit 1962 heeft de 22ste editie van de lijst uitgekozen voor zijn debuut. Presley is met Blue Suede Shoes (1956) ook de maker van de oudste van alle 2000 nummers.

Top 2000, vanaf 25 december 0.00 uur, Radio 2.

Top 2000 à Go-Go, vanaf 26 december 19.30 uur, NPO3.

Top 10 – Stemmers 0-15 jaar 1.Bohemian Rhapsody - Queen

2.Roller Coaster – Danny Vera

3.Piano Man – Billy Joel

4.We Will Rock You – Queen

5.Don’t Stop Me Now – Queen

6.Believer - Imagine Dragons

7.Hotel California – Eagles

8.Thunderstruck – AC/DC

9.Bad Guy – Billie Eilish

10.Blinding Lights – The Weeknd

Top 10 – Stemmers 86-90 jaar 1.Roller Coaster – Danny Vera

2.Bohemian Rhapsody – Queen

3.Het dorp – Wim Sonneveld

4.Avond – Boudewijn de Groot

5.Pastorale – Ramses Shaffy & Liesbeth List

6.Brabant – Guus Meeuwis

7.Sweet Caroline – Neil Diamond

8.Voor haar – Frans Halsema

9.Imagine - John Lennon

10.What a Wonderful World – Louis Armstrong

Top 10 – Stemmers uit Amsterdam 1.Bohemian Rhapsody – Queen

2.Roller Coaster – Danny Vera

3.Heroes – David Bowie

4.Piano Man – Billy Joel

5.Hotel California – Eagles

6.Wish You Were – Pink Floyd

7.Purple Rain – Prince

8.Stairway to Heaven – Led Zeppelin

9.Black – Pearl Jam

10.Dreams – Fleetwood Mac

Top 10 – Stemmers uit Vaals, Limburg 1.Roller Coaster – Danny Vera

2.Bohemian Rhapsody – Queen

3.Piano Man – Billy Joel

4.Hotel California – Eagles

5.Heroes – David Bowie

6.Uncharted – Kensington

7.Nao ‘t Zuuje – Lex Uiting

8.November – Rowwen Heze

9.One – Metallica

10.Africa – Toto

Top 10 – Nieuwe binnenkomers 1.Soldier On – Di-rect (12)

2.Door de wind – Miss Montreal (29)

3.Blinding Lights – The Weeknd (98)

4.Impossible – Nothing but Thieves (180)

5.Ze huilt maar ze lacht – Maan (356)

6.Hoe het danst – Borsato, Van Buuren en Michelle (375)

7.Everything I Wanted – Billie Eilish (448)

8.Het is al laat toch – Racoon (737)

9.Ik bun moar een eenvoudige boerenlul – Normaal (742)

10.Adore You – Harry Styles (772)