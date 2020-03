De toekomst volgens Tegenlicht: een wereld zonder griep

Tegenlicht Beeld NPO 2

Verontrustende televisie, dat kun je doorgaans wel aan Tegenlicht toevertrouwen. Klimaatverandering, cyberoorlogen, de ineenstorting van het financiële systeem: Lips werd nog weleens lacherig van de bombast waarmee elke zondag opnieuw de onheilsvoorspellingen de kamer in werden geslingerd.

Maar dat was precorona, nu is alles anders. Wat tot een paar maanden geleden nog een doemscenario was, is in­middels de wereld waarin we leven. Tegenlicht haakte in op die nieuwe werkelijkheid met een knappe uitzending over virussen.

Ingewikkelde materie, die op een begrijpelijke toon werd uitgelegd door Marion Koopmans, Lips’ favoriete virologe in bange dagen, en Ron Fouchier. Zij zagen deze pandemie al een tijdje aankomen. Eigenlijk was het on­vermijdelijk: deels vanwege hoe virussen nou eenmaal werken en deels vanwege onze omgang met dieren, de hoeveelheid mensen en de globalisering.

De vergelijking met de Spaanse griep werd gemaakt, beelden van massagraven kwamen voorbij. Gezellig is anders. Die Spaanse griep had tot 1957 geduurd en stak elk jaar als het winter werd opnieuw de kop op. De boodschap van Tegenlicht: van Covid-19 zijn we nog lang niet verlost en een vaccin kan zo nog maar anderhalf jaar op zich laten wachten.

Toch was er ook hoop. Misschien lukt het om binnen tien tot twintig jaar een vaccin te ontwikkelen dat álle griep­virussen eens en voor altijd verslaat. Volgens Fouchier kan het: “We hebben wel meer wetenschappelijke overwinningen geboekt: de reis naar de maan, een middel tegen aids.” Kost wel een vermogen, maar, zei Koopmans, ‘we investeren ook miljarden in dijkbewaking’.

Nooit meer griep. Opeens zag Lips het leven weer wat rooskleuriger in. En dat door Tegenlicht. Het zijn inderdaad rare tijden.

Reageren? hanlips@parool.nl.