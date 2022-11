De toekomst van Matthijs van Nieuwkerk bij BNNVara lijkt onzeker

Beeld ANP / ANP Kippa

Het was opvallende televisie zaterdagavond: op zijn favoriete, Franse muziek werd presentator Matthijs van Nieuwkerk ongenadig op de hak genomen door zijn collega’s van Even tot hier. In zijn eigen clubhuis nog wel, bij BNNVara. “Achter de schermen bleek het een duivel en tiran. Achter de schermen scheten de mensen zeven kleuren voor de man,” zongen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe op de wijs van La Bohème van Charles Aznavour. “Ze riepen in koor, die kerel draait door, moest je weer op de knieën,” vervolgden ze.

Ook vanuit de top van BNNVara kwam dit weekend een kritisch geluid. De omroep neemt het hoog op dat de presentator vrijdag een draai maakte in zijn weerwoord naar de Volkskrant. In zijn eerste statement zou hij te weinig berouw en zelfreflectie hebben getoond. In de bewuste publicatie wordt Van Nieuwkerk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door (2005-2020). Ruim vijftig oud-medewerkers schetsen hoe de presentator met zijn woede-uitbarstingen en publieke vernederingen een angstcultuur in stand hield. Het zorgde bij tientallen van hen voor medische klachten.

Onvoldoende ingegrepen

Hoewel Van Nieuwkerk in zijn tweede statement meer spijt betuigde, is de toekomst van de presentator bij BNNVara hoogst onzeker. Komende tijd moet uit gesprekken blijken of er nog een basis is om met elkaar door te gaan. Zijn huidige contract loopt tot september 2023.

Ook de omroep zelf, die een hulplijn heeft geopend, lag dit weekend onder vuur. Uit de publicatie blijkt dat de directie van de Vara, en later BNNVara, herhaaldelijk is gewaarschuwd. Ook toenmalig Varadirecteur Frans Klein, nu directeur bij de NPO, zou onvoldoende hebben ingegrepen. Eindredacteur Dieuwke Wynia zegt in de Volkskrant hem tevergeefs om hulp te hebben gevraagd. Ook Wynia, jarenlang de rechterhand van Van Nieuwkerk, droeg volgens oud-medewerkers bij aan de angstcultuur. Sommige redacteuren beweren meer te zijn beschadigd door haar dan door de presentator.

De NPO stelt een onderzoek in naar de misstanden bij de talkshow. Op de vraag of dit mogelijke consequenties kan hebben voor Van Nieuwkerk, BNNVara of de NPO, waar Frans Klein momenteel werkt, wil NPO-voorzitter Frederieke Leeflang niet vooruitlopen. Ze stelt zaterdagavond in een uitzending van Nieuwsuur dat de schuldvraag minder belangrijk is. “Ik vind wie er verantwoordelijk is eigenlijk nog de minst belangrijke vraag. Belangrijker vind ik wat we hiervan kunnen leren.”

Bewierookte presentator

Ook komt er in opdracht van minister Gunay Uslu (Cultuur en Media) een actieplan hoe het werkklimaat bij de publieke omroep kan worden verbeterd. In januari werd ook een dergelijk actieplan opgetuigd door de NPO na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-programma The Voice of Holland. Zo werd onder andere onderzocht of de omroepen voldoende vertrouwenspersonen hebben.

In de publieke opinie ging het dit weekend juist wél over de schuldvraag, maar ook over de enorme druk waaronder de bewierookte presentator jarenlang stond. Het programma, dat gemiddeld tussen de één en anderhalf miljoen kijkers trok, was hét paradepaardje van de publieke omroep. Het wangedrag van Van Nieuwkerk zou deels verklaarbaar zijn door de competitie in Hilversum, de hoge verwachtingen en zijn perfectionisme. Het programma mocht dan niet zijn naam dragen, maar De Wereld Draait Door wás Van Nieuwkerk. Hij kenmerkte zich door zijn goede voorbereiding en moordende tempo van de onderwerpen aan tafel.

Özcan Akyol wilde het gedrag van zijn goede vriend niet goedpraten, maar vindt dat er ‘collectief is gefaald’. Ook door eindredacteur Wynia, die volgens hem plots in de slachtofferrol kruipt, en door BNNVara, dat niet ingreep.

Nadenken

Naar aanleiding van alle ophef blies de NTR in samenspraak met Van Nieuwkerk dit weekend de opnames van de Top2000 Quiz af. Of deze later worden hervat, is nog onduidelijk. Voor de televisiemaker staan momenteel geen opnames gepland voor programma’s bij BNNVara. Van de kennisquiz The Connection is geen nieuwe editie besteld. In principe zou het muziekprogramma Matthijs Gaat Door begin volgend jaar een vijfde reeks krijgen, maar de voorbereidingen zijn nog niet begonnen.

Van Nieuwkerk hield het dit weekend bij zijn tweede en laatste statement in de Volkskrant, waarin hij spijt betuigd aan de collega’s die angstig waren, zich niet veilig voelden of zelfs ziek werden. De publicatie stemt hem tot nadenken, stelt hij. ‘Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.’ Tegelijkertijd noemt hij het artikel ‘ook een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD’. ‘Zeker, ik was fanatiek, ­eigenwijs en streng. En ik kon af en toe lelijk uit mijn slof schieten. Waardeloos. Maar ik ben nu gemakshalve ­teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet.’