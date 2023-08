De tijd van Summer jam en Sex on the beach is voorbij: de zomerhits van 2023 klinken op TikTok

Beeld Getty Images

Nee, geen Macarena dit jaar. Geen nummer dat massaal wordt meegezongen, geen hit met een dansje die galmt van de Spaanse costa’s tot de Hollandse stranden. De zomervakantie zit er zo goed als op, maar dé hit die deze zomer voorgoed tekent lijkt niet gescoord.

Hits ontstaan tegenwoordig vooral op TikTok en Spotify. Lang niet iedereen hoort dezelfde liedjes meer op de radio. Dat deed de afgelopen maanden de kans op dé zomerhit de das om. Al hielp het bar slechte weer in de eerste helft van de zomer ook bepaald niet mee. “Mensen kiezen tegenwoordig hun eigen zomerhits uit,” ziet FunX-radiomaker Fernando Halman. “Voorheen was de radio natuurlijk toonaangevend. Toen had je nog vaak één zomerhit. Dat was dan dé tune voor iedereen.”

Sex on the beach

Dat gebeurde bijvoorbeeld met nummers als Sex on the beach van T-Spoon. Heel Nederland zong in de zomer van 1997 mee: ‘I wanna have sex on the beach, Come on, move your body.’ Hetzelfde gebeurde in 2010, met Waka waka van Shakira. ‘Tsamina mina, eh, eh, waka waka, eh, eh’, neurieden we, zonder enig idee wat daar dan mee bedoeld werd.

Zulke oorwurmen waren er deze zomer niet. De muziekwereld is veranderd nu we dankzij apps als Spotify vaker in onze eigen muzikale bubbel blijven en minder radio luisteren. Een deel van Nederland gaat nu los op het nummer Rush van de Nigeriaanse zangeres Ayra Starr (21), maar een ander deel van Nederland heeft daar nog nooit van gehoord en lijkt dat ook niet te gaan doen.

Culthit

De kans dat die ontwikkeling niet nog verder doorzet is klein, stelt Atze de Vrieze, radiomaker in dienst bij de VPRO. “Zo’n nummer als Anne-Fleur Vakantie van de Nederlandse TikTokster Roxy Dekker (18) was deze zomer bijvoorbeeld bekend bij de jeugd. Dat wordt echt woord voor woord meegezongen. Maar het is meer een culthit, oudere generaties zullen het niet kennen. Zulke hits ontstaan tegenwoordig vaak door dansjes op TikTok. Alleen: TikTok is vluchtig. Een nummer kan zo de aandacht hebben, en daarna zo weer niet.”

Een ouderwetse zomerhit als The ketchup song van eendagsvlieg Las ketchup uit 2002 bleef juist doorklinken, ook toen iedereen al lang weer op kantoor en in de schoolbanken zat. Uit cijfers blijkt dat de luchtige zomersingle How you samba, van Kris Kross Amsterdam met de Mexicaanse zangeres Sofía Reyes en de Britse rapper Tinie Tempah, nog het best heeft gescoord. How you samba is bijvoorbeeld de hoogste nieuwkomer in de Q-top 500 van de Zomer 2023. Het nummer kwam daarin vanuit het niets binnen op de 3e plek. Op nummer 1, sinds 2020, staat Summer Jam 2003 van Underdog Project vs Sunclub. Die status heeft How You Samba niet behaald, al is het wel een enorme hit.

Cocktail van geluid

De meezinger (It Goes Like) NaNaNa van de Zuid-Koreaanse dj Peggy Gou had deze zomer wel alle kenmerken van de zomerhit, zegt NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt. “Een goede zomerhit is als een cocktail, maar dan van geluid. Met een parapluutje erin. Je krijgt er het gevoel van dat er een zwoele zomeravond op het punt van beginnen staat, en dat er nog van alles kan gebeuren. Ik merk tijdens de uitzendingen dat we allemaal behoefte hebben aan het geluid van de zomer. Er gebeurt echt iets, als dit op de zender komt.”

Qmusic-dj Menno Barreveld vlakt een nieuwe oorwurm niet uit. “Dé zomerhit van 2023 kan de komende weken alsnog ontstaan. Veel vakantiegangers hebben deze zomer iets gehoord in hun vakantieland en nemen dat nummer mee naar huis. Dat is toch prachtig?”