De tijd van onbezorgdheid is voorbij, zelfs bij Rutger Castricum

De tijd van onbezorgdheid is voorbij – dat is een waarheid als een koe in GTST, maar ook in het klimaatdebat. Na de zoveelste persconferentie over de coronacrisis besloot Lips zich weer eens onder te dompelen in die andere grote crisis die de wereld momenteel hoofdbrekens bezorgt.

In de zondvloed aan klimaatprogramma’s die de NPO deze week laat neerdalen, springt de dagelijkse bijdrage van Powned meteen in het oog. Rutger Castricum praat in De Klimaatkar over de opwarming van de aarde met BN’ers die zich daar grote zorgen over maken. Ondertussen chauffeurt hij ze in een elektrische taxi klimaatneutraal naar hun afspraken.

Wie had dat gedacht? Rutger zelf tien jaar terug vast ook niet. Lips heeft nog op zijn netvlies staan hoe Rutger destijds voor Pownews op visite ging bij – toen nog – PVV-Kamerlid Richard de Mos thuis. Met alle lampen aan en de thermostaat op 30 graden maakten ze een dolletje van de linkse kerk en hun klimaatgedram.

De Mos hield midden in de winter de ramen wagenwijd open, zei hij met een stalen gezicht. Lekker, zo’n briesje van zee. De kraan liet hij lopen, want het leek hem gezond dat het water van diep komt. Hij had enkel glas. “Anders wordt het zo Vinexachtig.” Wat hebben we gelachen. Ja, Lips ook.

Tien jaar later is dat wel anders. Opgehokt in zijn elektrische taxi voert Rutger met zijn passagiers ernstige gesprekken over klimaatverandering. Wie verwacht dat hij ze het vuur na aan de schenen legt, komt bedrogen uit. Maandag was hij al poeslief tegen Dolf Jansen. Weerman Gerrit Hiemstra kon gisteren rustig opmerken dat hij windmolens best mooi vindt. Rutger sputterde alleen nog tegen dat windmolens niet als hagelslag uitgestrooid moeten worden over het landschap.

De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Ook bij Rutger Castricum.

