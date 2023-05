De tijd van Bauhaus, The Banshees, de vleermuisbrigade en een beroemd vampierkoppel

Vanavond keert het Britse punkicoon Siouxsie Sioux terug in Paradiso. Het boegbeeld van The Banshees leek veertig jaar geleden even ongenaakbaar als Catherine Deneuve in The Hunger, maar schijn bedriegt.

Heb je hem gesproken? Dertig minuten met twee Franse journalisten. Hoe was dat? Het schuurde en kraakte maar dat was goed voor het interview. Heb je nog om een handtekening gevraagd? Nee, daar moet je mee ophouden als je dit vak serieus wilt uitoefenen. Het kan de journalistieke verhoudingen schaden en is meer iets voor fans die een idool aanbidden.

Mijn oude schoolvriend was teleurgesteld. John Carpenter spreken en zonder een gesigneerd affiche thuiskomen, dat is een gemiste kans. Carpenter is de maker van Halloween, Escape from New York , The Thing en They Live. Dat waren de films die er voor ons in de jaren tachtig toededen. Ze hebben nu de status die ze destijds ontzegd werd. De rehabilitatie begon in Frankrijk. Carpenter zei het in 1996 zo: “In Amerika ben ik een pornograaf, hier noemen ze mij een auteur.” En een auteur moet je respecteren, daar ga je professioneel mee om.

Catherine Deneuve en David Bowie als vampierkoppel

Een half jaar later zat ik in Parijs naast David Lynch, die voor een Zwitserse collega een hele stapel boeken, platen, affiches en twee laserdiscs moest signeren. Een week na het groepsinterview kreeg ik een verzoek uit Genève: of ik mijn cassettebandje van het onderhoud met meneer Lynch kon dupliceren en verzenden. De handtekeningen waren allemaal gezet, maar de opnamen van het gesprek waren compleet mislukt. Ik kwam over de brug en kreeg daar een videotape van een Zwitserse Lynchdocumentaire voor terug. De tape was niet gesigneerd.

In de zomer van 1983 reisde ik met de oude schoolvriend naar Londen. Het atheneum zat erop, de wereld moest veroverd worden. In een spotgoedkope bioscoop aan Baker Street zagen we The Hunger, de debuutfilm van Tony Scott die later meer succes had met Top Gun. Het was een memorabele voorstelling: de zaal was pal boven een drukke metrolijn gebouwd en we voelden de treinen voorbijkomen. De film kwam sterk op gang met een optreden van de Britse gothicband Bauhaus in een duistere nachtclub, waar Catherine Deneuve en David Bowie als vampierkoppel hun prooi zochten. Bauhaus speelde Bela Lugosi’s Dead dat de Matthäus Passion voor de gothic subcultuur werd.

Twee dagen later waren we in The Batcave, een nachtclub in een vervallen stripteasetent die het thuishonk van de vleermuisbrigade was geworden. We waren ziende blind en beseften niet dat Tony Scott daar de mosterd had gehaald. The Hunger speelt zich af in New York maar die nachtclub is een gladgestreken versie van het rommelige vleermuishol in Soho. Scott kreeg het verwijt dat hij een duister vampierscenario tot een parfumcommercial had bewerkt, maar het oog wil ook wat en Deneuve en Bowie vormen een ongenaakbaar charismatisch koppel.

Siouxsieklonen uit de vleermuisbrigade

In de herfst van 1983 voerde een studiereis van de Gerrit Rietveld Academie terug naar Londen. Siouxsie and the Banshees regeerden soeverein over de Britse popwereld: hun versie van het Beatlesnummer Dear Prudence was een hit en de band bespeelde The Royal Albert Hall, uitgerekend een dag na ons vertrek. Ach en wee! Het was overkomelijk: ik had Siouxsie intussen al op een Nederlands podium bewonderd en kon klasgenoten die ook baalden allicht naar The Batcave loodsen. Daar gebeurde het.

Te midden van alle Siouxsieklonen uit de vleermuisbrigade ontwaarde ik een Siouxsie die niet alleen sprekend op de echte leek maar ook haar drummer, bassist en gitarist had meegebracht. Potverdrie! Ik kende twee albums woord voor woord van buiten en dacht aan het nummer Obsession, waarin Hare Vleermuizige Hoogheid vanuit het perspectief van een stalker over haar missie uitweidt. Ik stapte met potlood en papier plompverloren op mijn idool af en vroeg om een missie voor het leven. Ze schreef een vlijmscherpe opdracht: ‘To die well. Well?’

Ik was onder de indruk maar viel niet dood. Siouxsie staat op de avond van onze Nationale Dodenherdenking springlevend op het podium van Paradiso, zonder de Banshees. Ik ben er ook niet bij. In de veertig jaar die verstreken, signeerden een half dozijn filmmakers hun affiches tot ik in Frankrijk besloot om volwassen te worden. Maar dat wil niet echt lukken.

Als ik heel eerlijk ben is het hier steeds vaker 1983. De wereld moest nog veroverd worden, Bauhaus en de Banshees galmden uit de speakers en de roep van de sirene uit Londen was onweerstaanbaar. Ik wentelde me destijds in modieus zelfbeklag, maar weet nu dat ik helemaal niets te klagen had.

Siouxsie Sioux staat op 4 mei in een uitverkocht Paradiso. The Hunger (1983) verscheen op blu-ray en dvd van Warner Bros en is te huur op Prime.