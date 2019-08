De tien meest opzienbarende momenten van Lowlands

De 27ste Lowlands-editie was er meer dan ooit een van uitersten. Behalve de show van hype-zangeres Billie Eilish was er geen optreden waarover iederéén wilde meepraten. Een festival van voor ieder wat wils, samengevat in tien opzienbarende momenten.

New Order herstelt orde

34 jaar geleden was het, dat New Order voor het laatst in Nederland speelde. Zou Lowlands zich de veteranen van de new wave nog herinneren? Jazeker. De Bravo stroomde ruim vol en de band bleek nog steeds in staat een massa in vervoering te brengen. Uiteraard, Joy Division-songs klinken dunner uit de mond van Bernard Sumner, maar het spel van de groep bleek hypnotiserend sterk. Zeker in combinatie met een fluorescerende lichtshow. Mooiste moment: de acht minuten durende neontrip van Blue Monday.

New Order bleek hypnotiserend sterk Beeld ANP

Topprestatie De Staat

Wat te doen als je als Nederlandse band wordt gevraagd een weggevallen Lowlands-headliner te vervangen op het grote Alphapodium? Het antwoord is even makkelijk te geven als moeilijk te volbrengen: de show van je leven geven. Het lukte De Staat vrijdagavond. Begonnen met een fraai gedragen cover van The Prodigy’s Firestarter, speelde de rockband de indrukwekkendste set van de eerste festivaldag: donderend hard, energiek en met Torre Florim als aandachtsmagneet op de voorpost. Verder had de band ruim geïnvesteerd (nee, geen grapjes over die ruime overheidssubsidie nu) in het decor: een loopbrug, een bewegend podium, een dubbele lichtmuur; geboden kans volledig benut.

A$AP Rocky klinkt bevrijd

‘Laten we feesten,’ zei rapper A$AP Rocky. ‘Het is het einde van de zomer en ik heb ik grootste deel van m’n zomer doorgebracht op plek waar ik niet wilde zijn. Dus ben ook toe aan feest.’ Daar was hij. Vers van een weekje thuis en VS waaraan drie weken cel in Stockholm voorafgingen. A$AP, die later nog twee nummers meedeed bij de prima afsluiter Tame Impala, bleek met afstand de populairste bajesklant van de Flevopolder. De meute in de Alpha wilde zijn vrijlating hartstochtelijk vieren. De rapper telde mee vanaf het podium: ..6, 7, 8 moshpits in de Alpha. Het ging er - aangevuurd door een energiek rappende A$AP - hard aan toe. Tot vreugde van de stralende en joelende Rocky, die zoals bekend niet van zachtzinnig houdt.

ASAP Rocky bleek met afstand de populairste bajesklant van de Flevopolder. Beeld ANP

Hype Billie Eilish bereikt hoogtepunt

Was Lowlands getuige van de geboorte van een nieuwe wereldster? Is Billie Eilish (17) inderdaad de nieuwe Madonna? De festivalpopulatie hield er in elk geval vooraf ernstig rekening mee. Haar optreden was het drukst bezochte van de driedaagse. Prima opkomst: gifgroen gewaad, hoofdband met haar voornaam erop en groen en zwart geverfd haar, een blik vol branie en dan meteen die onweerstaanbare hit: Bad Guy. Maar daarna? De streamingkoningin worstelde. De belangrijkste reden: simpelweg te weinig goede songs om een heel uur mee te vullen. Ook haar zang bleek wisselvallig.

Mark Rutte onthult hand-schud-techniek Trump

Een premier op Lowlands. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Politici kwamen er voldoende, maar nooit de houder van het hoogste ambt. Mark Rutte was gekleed voor een waanzinnig gave promostunt: grijze polo, blauwe jeans en gympen. Het werd een makkelijk ochtend voor de Minister-president. Geen kritische vragen van de interviewer en geen ruimte voor commentaar vanuit de zaal. Aardigste onderdeel was een uitleg over de kunst van het handen schudden met Donald Trump. Rutte onthulde hoe hij voorkomt al bij de begroeting door Trump te worden overmeesterd. ‘Uit onhandigheid trekt Trump je meteen naar zich toe,’ legde Rutte uit. ‘Dat geeft een lullig beeld op televisie.’ Hij deed zijn truc even voor: met een hand tegen de elleboog blijft Trump op veilige afstand.

Debuut Henny Vrienten

71 jaar. Prima leeftijd om op Lowlands te debuteren. Henny Vrienten had last een griepje en een pijnlijke rug, maar dacht geen moment aan afzeggen. Aan de zijde van breinprofessor Erik Scherder ontleedde hij de neurologische processen achter hits als Sinds een dag of twee (32 jaar) en Pa. Leuke formule. Mede dankzij het aanstekelijke enthousiasme van Scherder. Maar hoe zat dat nou met dat debuut? ‘Tja, ik ben gewoon nooit eerder gevraagd,’ zei Vrienten. Het smaakte naar meer. ‘Ik heb nog wel een bandje waarmee ik hier volgend jaar kan terugkomen,’ meldde hij. ‘Bellen jullie de festivaldirecteur even?’

Opvolgsters Winehouse draaien warm

Fijne nieuwe trend: de zangeres van de betere neo-soulmuziek wint weer terrein. Nao Joshua (31) is er zo eentje. Verfijnd gezongen, funky R&B die modern en ouderwets tegelijk klinkt. Hetzelfde recept voert Jorja Smith nog indrukwekkender uit. Wat een charisma heeft de 22-jarige Britse. Haar stem bezit de droevige ondertoon van Amy Winehouse en de flexibiliteit van pakweg Corinne Bailey Rae. Nu nog een paar vrij zijige R&B-ballades inwisselen voor de spannende retrosoul of de trippy jazz die ze ook beheerst en we kunnen stilletjes dromen van de opvolging van Winehouse.

Campingleed

Een horroreditie zou het worden. Kaartjes zouden massaal en tegen braakprijzen worden gedumpt. Het viel allemaal reuze mee. Het gevreesde noodweer kwam er niet. Oké, die zaterdag was wel erg nat. Zelfs de immer opgewekte Lowlands-bevolking moest er even van herstellen. Het campingleed bleef beperkt tot een enkele ondergelopen tent of een afgezonken slipper in een modderpoel. Toen na enkele uren van blubberpolonaise er toch weer zonlicht over het terrein scheen, klonk er letterlijk gejuich over de drassige vlakte naast de Alpha.

Disco inferno

Was hij de oudste artiest ooit op Lowlands? Producer Giorgio Moroder (79) vertegenwoordigde in elk geval de tijd van vóór de stichting van het festival. Maar wat maakte het uit? Moroder – glitterjasje, druipsnor en stem van een eigenaar van een après-skibar – serveerde de feestelijkste hitrevue van deze editie. Met een batterij gastzangers vuurde hij de ene na de andere – ooit door hem geproduceerde – (disco)klassieker op de uitpuilende Heineken af. Nooit verwacht Lowlands nog eens te zien opveren bij de eerste tonen van Berlins schuifelballade Take My Breath Away. Volgend jaar graag weer een afvaardiging uit de categorie ‘Fout, maar onweerstaanbaar lekker’.

Moroder – glitterjasje, druipsnor en stem van een eigenaar van een après-skibar – serveerde de feestelijkste hitrevue van deze editie. Beeld ANP

Ananas scoort

Nee hè, wéér niet op tijd voor de laatste modetrends van de festivalwereld. Hebben we een net een Patagonia T-shirt aangeschaft, kan die garderobe alweer naar de Lowlands-kringloop. Wat we hadden moeten dragen: een overhemd met schreeuwerig fruitdesign. Ananassen, meloenen of bananen; allemaal goed. Zelf een vibrerend ruitmotief mag. Dresscode voor de dames: de afgeknipte spijkerbroek is still going strong, fanny pack (liefst in panterprint) om de schouder, zware kisten aan de voeten en de catwalk van Lowlands ligt voor je open.