De Theatertroep brengt voor het eerst een actiemusical: ‘We spelen met een knipoog’

De Theatertroep in hun nieuwe voorstelling. Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld, Rosa Asbreuk, Kyrian Esser en Roos Bottinga. Beeld Barbara Raatgever

De Theatertroep is een zeskoppig Amsterdams theatercollectief dat werd opgericht in 2010. De ‘troupe’ maakt nu voor het eerst een actie­musical, passend in hun oeuvre dat steevast licht chaotisch, maatschappijkritisch en grappig is.

Wat verstaan jullie onder een actiemusical?

Rosa Asbreuk, medeoprichter De Theatertroep: “Die term hebben wij niet zelf bedacht. Al in de jaren vijftig en zestig was de actiemusical een fenomeen, dat was de tijd van de protestgeneratie. Zo’n stuk was een manier om een serieus onderwerp in een lichte, aansprekende vorm over te brengen en een publiek op te roepen tot actie.”

“Wij gaan het wel op onze eigen manier aanpakken: het ziet er een beetje houtje-touwtje uit en we spelen met een knipoog. We nemen de vorm en ons onderwerp zeker serieus, maar het wordt geen gelikte show.”

Wie is die man uit de titel die er zo genoeg van heeft dat hij steeds de krant van gisteren krijgt?

“Matthijs Bockting en Eva M.C. Zanen schreven een satirisch verhaal over populisme op buurtniveau. Wilfred Maat is een populist die graag voorzitter wil zijn van het buurtcomité. Met zijn vrouw Renée, die zijn ambitie als een soort Lady Macbeth opstookt, doet hij er alles aan om ervoor te zorgen dat hij ondanks zijn verkiezingsnederlaag toch de macht over zijn buurt krijgt.”

“Ze voeden het idee dat de bejaarden in de buurt de schuld zijn van alle zogenaamde misstanden. En dan is er klusjesman en buurtgenoot Tom. Hij krijgt elke dag de krant van gisteren – dankzij Wilfred. En hij wordt onrustiger en onzekerder omdat Wilfred hem er voortdurend op wijst dat zijn informatie niet up-to-date is.”

“Het stuk laat zien hoe populisten een achterban kweken door veel onrust en onzekerheid te veroorzaken in een samenleving waarin aanvankelijk eigenlijk niet eens zoveel aan de hand is. We bevragen ook de rol van de media in de opkomst van het populisme. Hoe alert zijn we op fake news en framing?”

Hoe verpak je dat stevige onderwerp in een musical?

“Onze voorstellingen zijn heel open, toneel is bij ons niet iets heiligs. We doen het graag meer zoals het er in de tijd van Shakespeare aan toeging in het theater. We delen drankjes uit, we heten de mensen welkom en richten ons vanaf het toneel rechtstreeks tot het publiek.”

“We nemen in onze voorstellingen graag een bepaalde theatervorm die heel herkenbaar is, zoals nu een musical, en laten zien hoe die werkt door de herkenbare elementen eruit te lichten. Een showballet hoort erbij in dit geval, dus dat zit erin. We hebben met Etienne van Geel een heel goede choreograaf in huis – alleen het wordt wel gedanst door ons. En wij zijn geen dansers.”

“We spelen met die elementen om onze kijker uit te nodigen. Je kiest zelf waar je op aanhaakt en als wij iets beweren in een stuk, kies je zelf je positie. Er zit echt voor iedereen iets in, iets ontroerends of zinnigs, of iets grappigs.”

“Dus verwacht explosies, gevechten en shoot-outs. Plus een aantal ijzersterke nummers die we speciaal voor dit stuk hebben bewerkt: hertalingen van popsongs, een nummer uit een bestaande musical, een protestsong, een meezinger. Je komt zingend tot actie bij ons.”

De man die elke dag de krant van gisteren ontvangt en er nu genoeg van heeft: 27 en 28/9 (try-outs), 29 (première), 30/9 en 1/10 in Frascati. Aansluitend tournee.