De terugkeer van Linda de Mol is een staaltje hogeschool imagomanagement

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin het laatste medianieuws door. Deze week: Vaarwel Elizabeth, hallo Linda en Johnny.

Een splijtende kwestie: de hoeveelheid aandacht die media besteden aan de dood van de Queen. Sommige kunnen maar geen genoeg krijgen van het Britse rouwspektakel, anderen begonnen nog geen 24 uur nadat Elizabeth haar laatste adem had uitgeblazen al boos te twitteren: ‘Me dunkt dat er in tijden van oorlog, klimaatverandering en energiecrisis belangrijkere zaken zijn dan de dood van een 96-jarige!’

Nou maakten sommige media het ook wel bont. De BBC spant, pun intended, de kroon, met een non-stopuitzending die nu al toen dagen duurt en inmiddels even lang aanvoelt als het koningsschap van Elizabeth zelf. In Nederland is Blauw Bloed gereanimeerd: het programma werd dit jaar verbannen naar de vrijdagmiddag, en royaltywatcher par excellence Jeroen Snel vertrok als presentator, maar deze week regent het extra uitzendingen. En uiteraard is er een carrousel van koningshuisexperts die iedere avond in wisselende samenstelling in de talkshows mag komen vertellen waar het lijk van Lilibeth die dag nou weer heen is verscheept (pijnlijke afwezige: Marc van der Linden).

Lijden media aan hermelijnkoorts? Is het overdreven, of valt het belang van deze gebeurtenis niet te overschatten? En bestaat er een optimale dosis, een magisch punt waarop niet teveel, niet te weinig, maar precíés voldoende aandacht is voor zo’n gebeurtenis?

Sterk staaltje imagomanagement

Als het over dosering en timing gaat, is de terugkeer van Linda de Mol een staaltje hogeschool imagomanagement. Na het Voice-schandaal trok ze zich terug uit het publieke leven, waarbij ze aanvankelijk uit de bocht vloog met woeste uithalen naar onder anderen ‘die sneue, intens valse Angela de Jong’. Haar comeback wordt zorgvuldiger georchestreerd. Eerst was daar een emotioneel statement bij Miljoenenjacht, volgende week doet ze ‘exclusief’ haar verhaal in haar eigen blad (‘het enige mediaplatform dat ik nog vertrouw,’ aldus Linda) en dan volgt er dit najaar nog de comedyserie Five Live, waarin ze de rol speelt van een presentatrice van een talkshow wier ex er een nogal wild seksleven op nahoudt. Art imitating life zeg maar, met vast voldoende kwinkslagen om de zaak luchtig te houden, maar zullen de Voice-slachtoffers er ook om kunnen lachen?

Comeback van meppende mannen

Ook Linda’s neefje Johnny keert terug op televisie. Niet bij zijn talkshow HLF8, waar hij vorig jaar met betraande ogen afscheid nam vanwege beschuldigingen van mishandeling en seksueel misbruik, maar met het programma Restaurant Misverstand, waarin mensen met dementie worden gevolgd. Onhandige timing, met een strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt? En over comebacks gesproken: Lil Kleine, de verticaal uitgedaagde rapper met losse handjes, treedt dit weekend weer op tijdens een festival in Rotterdam, nadat hij een aantal maanden persona non grata was vanwege het meppen van zijn vriendin. Te vroeg, of werd het zo zoetjesaan wel weer tijd om de ban op te heffen?

Of het nou de de dood van een koningin is of de terugkeer van een BN’er in opspraak, eigenlijk kun je het nooit goed doen.

Queen Elizabeths overlijden houdt de media 24/7 in de greep. Beeld AFP