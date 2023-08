De terugkeer van de otter in Amsterdam: Otterdam bereidt de stedeling vast voor

Kunstenaar Theun Karelse introduceert Otterdam, een drijvende volkstuin, om ruimte te geven aan de otter en andere dieren en planten in de stad. Beeld Marleen van Veen

Otterdam maakt deel uit van het Radical City Inc. programma van galerie en kunstinitiatief Transnatural. Het programma heeft als doel een vernieuwende stad van de toekomst te realiseren die klimaatbestendig en natuurinclusief is. “Het bijzondere van deze tentoonstelling is dat we kunstenaars, ontwerpers en architecten uitnodigen, concepten ontwikkelen en het vervolgens ook echt gaan doen in de openbare ruimte. Ik denk dat dat ontzettend noodzakelijk is,” zegt directeur en curator Arjen Bangma (47).

Watertuinieren

Het otterproject had qua timing weinig geluk. Vlak na het planten van nieuwe, jonge bloemen en planten in de drijvende tuin, kwam storm Poly op en blies ze allemaal omver. Hierdoor kon kunstenaar Theun Karelse een week na de opening alweer aan de slag. Erg vindt hij het niet, want hij geniet ervan om ermee bezig te zijn. “Het hoeft geen stilstaand object te zijn,” zegt hij. “Watertuinieren is heel leuk. Bij normaal tuinieren moet je helemaal door je knieën, maar als ik hier in het water sta, is de tuin op ideale hoogte.”

Zijn doorweekte schoenen en kledingstukken onthullen dat hij nog niet zo lang geleden in het water bezig is geweest. “Het idee is dat het lijkt op een volkstuin, waar je ook nooit klaar mee bent. Ik vind het leuk om te watertuinieren, dus heb ik dit zo bedacht.” Naast het water heeft hij een aantal bakken geplaatst met dezelfde inheemse planten als die op het drijvende kunstwerk, zodat mensen die niet het water in willen ze toch van dichtbij kunnen bewonderen.

De tuin ligt op een structuur van bamboestammen en rolletjes bamboe, waardoor alles blijft drijven. Op de plekken waar de stukken bamboe samenkomen zijn kleine, cirkelvormige eilandjes gemaakt waar de planten op groeien. Dit originele ontwerp met open structuur zorgt ervoor dat het kunstwerk nog steeds licht doorlaat voor de onderwaterplanten, wat met een metalen of plastic ondergrond met een dikke laag grond erop niet het geval zou zijn. Door het lichte gewicht beweegt het kunstwerk kalmpjes mee met het water en de wind.

Rietkraag

“Normaal ligt er een surfboard met wat spulletjes om de planten mee te verzorgen naast, maar die is denk ik door de storm meegenomen,” zegt Karelse. Hij stapt opnieuw het water in dat tot zijn middel komt. “Het eerste stukje bodem voelt als natte wol waar je in stapt, daarna lijkt het meer op een brownie.” Hij trekt een witte surfplank uit het riet, waar de spullen nog recht op staan. “Otters zijn gek op zo’n rietkraag. Als we meer van die rietkragen in de stad zouden hebben, zou de otter zich makkelijker kunnen bewegen. En met hem heel veel andere dieren. Maar ja, voor ons is het niet zo sexy, want het bloeit niet.”

De otter is vijftig jaar weggeweest uit de stad, maar de verspreiding van het dier vanuit de Flevopolder belooft veel goeds. De terugkeer van de otter betekent mede dat het beter gaat met de waterkwaliteit, wat niet alleen voordelen oplevert voor de otter maar ook voor andere flora en fauna. In december 2021 is er al een handjevol otters gespot aan de rand van Amsterdam, zoals op het Steigereiland op IJburg en de Diemer Vijfhoek daar vlakbij. Ze zijn deels ontsnapt uit een dierenpark, deels uitgezet door biologen en deels uit Duitsland overgekomen.

Hoog biodiversiteitsverlies

Nu al deze groepen otters bij elkaar komen lijkt een grote oversteek naar Noord-Holland en daarmee onze stad onvermijdbaar. “Dit werk is daarom eigenlijk bedoeld om aandacht te vragen van inwoners van Amsterdam, maar vooral van de stad zelf. Met alle parken die we hebben, al het groen dat we hebben, houden we nu rekening met de bijen, hommels, vlinders en vogels. Daar komt de otter bij. Hoe leuk is dat?” zegt Karelse.

Op de vraag waarom we in de binnenstad de otter zouden willen hebben, geeft Karelse een duidelijk antwoord. “Ja, waarom wil je leven tussen ander leven? Die framing van dieren als nut of last, daar moeten we vanaf. We lopen zo hard met ons gezicht tegen de muur aan. Het biodiversiteitsverlies is ongekend hoog. We hebben elke kikker nodig nu.”

De otter zou niet voor de eerste keer naar Amsterdam komen. Toen Amsterdam eeuwen geleden nog een moerasgebied was, was het een inheemse soort, zegt Bangma. Karelse: “De otter is een icoon. De panda van de Nederlandse moerasgebieden, om zo te zeggen.”

Kunstenaar Theun Karelse. Beeld Marleen van Veen

Wilde fantasieën

Bij IJburg is al een aantal grotere drijvende eilanden gelegd die dienen als voedings- en rustplaats voor de otter, zodat hij een paar stappen kan maken om de stad te bereiken. “Het Westerpark is het originele leefgebied van de otter, daarom is het zo leuk om dit juist hier te laten zien,” zegt Karelse. “We hebben gesproken met de stadsecoloog, dit onderwerp sloeg bij hem wel aan,” vertelt Bangma. “Hij had direct wilde fantasieën om die otter weer terug te halen naar het Westerpark.”

Karelse wijst naar de twee bordjes die aan weerszijden van het pad langs het water staan. Erop staan rode driehoeken met een zwart-witillustratie van een otter, met daaronder de tekst ‘Overstekende otters’. “Dit soort bordjes zijn niet zozeer voor nu, maar voor de toekomst. Je probeert mensen te laten wennen aan iets dat er gaat komen,” zegt Karelse. Ook wie nietsvermoedend het pad op komt lopen, kan het niet ontgaan. ‘Welcome in Otterdam, gem. Radical City inc.’ staat er op een plaatsnaambord geschreven. ‘Tot ziens in Otterdam’, groet een identiek bord een klein stukje verderop.