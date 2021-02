De terugblik op gedoogkabinet Rutte-I kwam te vroeg

2Doc Het Gedoogdrama Beeld -

Het duurde even maar daar had Het Gedoog­drama toch een snippertje nieuws te pakken. De met enig poeha gelanceerde 2Doc beloofde een reconstructie van het door de PVV van Geert Wilders gedoogde kabinet-Rutte I (2010-2012). Maker Frénk van der Linden had ontdekt dat CDA-­coryfee Ruud Lubbers minister Gerd Leers (ook CDA) had op­gestookt om het kabinet naar de zeebodem te jagen.

Pikant, want Lubbers had als informateur zelf aan de basis van dit kabinet gestaan. Maar ja, Lubbers is over­leden. Dus de kijker moest het doen met de herinneringen van Leers. Wilders en Maxime Verhagen, toen CDA-­leider, hadden vast enig licht kunnen werpen op de zaak, maar die wilden niet meewerken. Rutte zelf ook niet,

In plaats daarvan sprak Van der Linden met Hero Brinkman, Ivo Opstelten, Henk Bleker en Fred Teeven. Dat is, tja, toch niet helemaal hetzelfde.

Ze hadden smakelijke anekdotes, daar niet van. En het was aardig om terug te zijn bij het recorddrukke CDA-­congres en de uitgelekte brief van Ab Klink waar we de uitdrukking ‘vol op het orgel’ aan te danken hebben. CDA-dissident Klink wilde trouwens óók niet meewerken.

Dus luisterden we nog maar eens naar Henk Bleker. De CDA-voorzitter van toen keek er niet van op dat de dissidenten binnen zijn partij zich geïntimideerd voelden (‘Nou, dat kan.’) Hij zou nu niet eens meer stemmen op het CDA. Volgens Hero Brinkman, toen PVV’er, had Wilders zijn wegvallen uit het centrum van de macht aan zichzelf te danken. “We zijn te licht bevonden en op z’n LPF’s uitgerangeerd.” Tommie zou zeggen: Poehee!

De conclusie van Lips: deze reconstructie kwam te vroeg. Bij Andere Tijden wachten ze vaak 25 of 30 jaar. De waarheid komt pas op tafel als álle betrokkenen uitgerangeerd zijn.

