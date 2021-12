De telefoontjes over leven of dood van de artsen in ‘De bellers’ waren beklemmend

2Doc: De bellers.

Best ingewikkeld, bellende mensen op televisie. Hoe maak je dat spannend? Nou, zoals in de nieuwe dramaserie Nood van BNNVara bijvoorbeeld, waarin beelden van bellende mensen op de alarmcentrale afgewisseld worden met de andere kant van de lijn, waar het noodgeval is. Geslaagd, vond Lips.

Gisteravond zag hij 2Doc: De bellers, een documentaire die draait om bellende artsen van het ic-support team van het VUmc, opgenomen tijdens de eerste coronagolf. Telefoontjes die gaan over leven of dood. Duim omhoog, duim omlaag: beklemmend, vond Lips. Het engelengeduld waarmee de artsen de families te woord staan, de manier waarop het hen duidelijk zelf raakt, zowel bij verbetering als bij slecht bericht – het komt binnen, en hard ook.

Het meest aangrijpend vond Lips het verhaal van een Algerijnse man wiens familie in zijn thuisland zat. Dus daar lag hij, moederziel alleen in het VUmc. Bellen ging met een tolk, de imam van het ziekenhuis. Allah werd geprezen toen de toestand leek te verbeteren, maar het bleek voorbarig. Gecondoleerd, klonk het een paar dagen later ergens in Algerije uit een spreekkamer aan De Boelelaan in Amsterdam.

De telefoongesprekken werden afgewisseld met beelden vanaf de ic. Ademnood, tranen – soms dacht Lips: is het wel de bedoeling dat ik dit zie? Maar al snel besloot hij: het is de bedoeling dat we dit allemaal zien. Want zo was het en zo ongeveer zal het nog wel zijn in de ziekenhuizen. Lips gaat eraan denken als hij weer zuchtend z’n mondkapje zoekt, onder in z’n tas, voordat hij naar binnen mag bij de bakker. Liever dat dan: goedemorgen mevrouw Lips, ik bel namens het ic-supportteam en helaas heb ik slecht nieuws voor u. Gaat u eerst maar even zitten.

