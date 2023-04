De talkshow van Nadia Moussaid heeft géén BN’ers: ‘Fijn om meer dan zeven vragen over één onderwerp te stellen, echt de diepte in te gaan’

Ze wil het beter doen dan haar ouders. Presentatrice Nadia Moussaid (38) is zelfkritisch en ambitieus. Voor haar nieuwe talkshow Nadia heeft ze haar leven drastisch omgegooid. ‘Ik moet goed voor mezelf zorgen, anders ga ik kopje onder.’

Familie, vrienden en collega’s van Nadia Moussaid kregen afgelopen maanden dezelfde instructie: als ze in de aanloop naar haar nieuwe talkshow iets negatiefs hoorden, hou het voor jezelf. “Stuur me niks, ik wil het niet weten. Ik ga al die meningen niet lezen.”

Het is uit zelfbescherming, vertelt ze. “Ik ben niet van steen. Ik wil me gewoon niet laten afleiden of beïnvloeden door negativiteit. Zelf heb ik door de jaren heen een soort natuurlijke filter opgebouwd. Op Twitter of Instagram scrol ik heel selectief door de reacties.” Lacht. “Eigenlijk precies hoe ik mijn horoscoop lees: daar pik ik ook alleen de leuke voorspellingen uit.”

Maandag 1 mei begint ze. Op het tijdslot van talkshow Khalid en Sophie, in de vroege avond op NPO1, kiest Moussaid voor een ander type praatprogramma dan er nu te zien is op tv. Haar talkshow boort in een uur tijd slechts één onderwerp aan, variërend van verborgen armoede en zwanger zijn boven de 45 jaar, tot moeite met ouder worden en klimaatproblemen. De show is niet live, heeft géén bekende Nederlanders of politici aan tafel en er is geen rubriek met lollige homevideo’s.

De diepte in

Moussaid zal met haar microfoon door de zaal lopen om de 150 aanwezigen, onder wie ook experts, mee te laten praten. “Deze aanpak zal best wennen zijn voor de kijkers, maar het is óók wennen voor mij. Keiharde actualiteit, zoals ontwikkelingen in Oekraïne of de treinbotsing in Voorschoten, moet ik aan andere programma’s overlaten. Maar het is vooral fijn om meer dan zeven vragen over één onderwerp te stellen, echt de diepte in te gaan.”

Moussaid deed afgelopen jaren veel radio- en tv-werk. Ze werd onder het grote publiek bekend toen ze in de zomer van 2018 Eva Jinek verving bij Laat op Eén. Ze is een uitgesproken presentatrice, die zich zorgen maakt over de polarisatie in de samenleving en pleit voor ‘kei­harde quota’ om Hilversum minder wit te maken. “Duw het maar door de strot,” zei Moussaid, die een Marokkaanse vader en een half-Oostenrijkse moeder heeft, eens in NRC.

Sinds 2020 presenteert ze elke week talkshow Op1, waar ze afwisselend een duo vormde met Pieter van der Wielen, Hugo Logtenberg en Natasja Gibbs. Haar persoonlijke docuserie Mijn vader de gelukszoeker ontving afgelopen jaar veel lof. Het drieluik draait om haar vader, die op zijn 17de de oversteek maakte naar Europa voor een beter leven.

Overbeharing

Haar nieuwe programma toont gelijkenissen met Catherine van talkshowgoeroe Catherine Keyl, die in de jaren negentig dagelijks een miljoen kijkers trok. Ook Keyl liet in de studio de gewone man aan het woord. In haar best bekeken uitzending, die ging over overbeharing bij vrouwen, herkenden zoveel kijkers zich dat de telefoonlijnen in Hilversum eruit klapten.

Anno 2023 bestaat een dergelijk programma niet meer. Alle talkshows zijn live. Kijkers bellen ook niet, die twitteren. En op dat laatste medium wordt genadeloos hard geoordeeld. “Ik zou liegen als ik zou zeggen geen druk te voelen,’ zegt Nadia Moussaid. Ze heeft zojuist de zoveelste redactievergadering achter de rug en is, met een kan water voor haar neus, neergeploft in een warm kantoor van haar omroep, de VPRO.

Haar eindredacteur heeft haar min of meer bevolen om voor de start nog een kleine break te nemen. Het wordt vijf dagen Ibiza met een vriendin, inclusief een spa en een manicure. “Van die dingen waar ik nooit tijd voor heb,” vertelt ze. Het leven draaide afgelopen maanden om werk. “Ik sport nu drie keer in de week met een personal trainer. Ik drink niet meer, haal geen kaas meer in huis. Als ik uit eten ga, drink ik 0.0 champagne. Kan niet tippen aan wijn, maar het moet! Om me fitter te voelen, maar ook om straks de druk en korte nachten aan te kunnen. Anders ga ik kopje onder.”

Dino en Draak

Ze heeft een paar hulplijntjes. De schoonmaakster komt vaker dan voorheen en wanneer haar agenda overloopt komt de kattenoppas een paar uur spelen met Dino en Draak, haar wit-grijze katers. Eerlijk is eerlijk, zegt Moussaid, haar ex-vriend, fotograaf Geert Broertjes, deed meer in huis dan zij. Driekwart jaar geleden gingen ze uit elkaar. Zij bleef in hun huis in Amsterdam wonen, met de katten. “Dat was in veel opzichten wennen. Zeker in het begin had ik iedere avond een afspraak staan, ik plande alles vol. Dat is nu genormaliseerd. Ik merkte ook dat ik bijna nooit meer kookte. Dat ben ik weer gaan doen.”

Ook op haar werk heeft ze een tandje bijgezet. Ze werkt lange dagen in voorbereiding op haar talkshow en neemt haar uitzendingen samen met collega’s kritisch onder de loep. Zij maken aantekeningen en zetten het beeld keer op keer stop. “Een dag na de uitzending vind ik zo’n sessie te pijnlijk. Ik moet het eerst van me af hebben gezet, even afstand nemen van mezelf. Ik kan me heel erg ergeren aan stopwoordjes. Hoor ik mezelf de hele tijd oké’en. Of mijn mimiek...” Trekt haar wenkbrauw veelbetekenend omhoog.

“Ik heb dus een resting bitch face, ik kan heel chagrijnig kijken. Dan zie ik mezelf terug en denk ik: je wordt gewoon gefilmd, mevrouw, het is televisie! Let hierop. Lach iets meer! Ja, ik ben best zelfkritisch. Maar vooral op de inhoud. Waarom heb ik niet doorgevraagd of nam ik die ene afslag?”

Genocide

Moussaids aanloop naar een mediacarrière is via wat omwegen verlopen. Ze studeerde International Business & Languages en werkte een jaar bij het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Toen ze tijdens een handelsmissie van ministers uit Soedan ontdekte dat het ‘alleen maar over olie en gas gaat, terwijl er in Darfur een genocide plaatsvindt’, keerde ze terug naar de schoolbanken om antropoloog te worden. Ze wilde de wereld verbeteren, meer begrip voor elkaar, maar ook ontwikkelingswerk paste haar niet – te bureaucratisch.

Zo’n tien jaar geleden kwam ze in de mediawereld terecht, waar ze documentaires maakte over vrouwen met hiv en werkloze jongeren in Bosnië en Herzegovina. Voor de NTR presenteerde ze vanaf 2016 De Nieuwe Maan, een wekelijks praatprogramma waarin ze het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van de multiculturele samenleving wilde verbreden.

Zelfkritisch en ambitieus, het zijn eigenschappen die ze vroeger al had, op de basisschool in Schiedam. “Ik wilde de hoogste cijfers halen, de beste zijn op sportdag.” Het is deels karakter, deels opvoeding, denkt ze. “Ik heb altijd omhoog willen klimmen op de ladder van klasse en succes. Misschien ook wel om te laten zien dat het nut heeft gehad dat mijn vader zijn land heeft verlaten. Je wilt het toch beter doen dan je ouders. Dat is ook wat zij voor mij wensen.”

Schoonmaker

Moussaid heeft een hechte band met haar ouders en twee jongere zusjes. Als enige van het gezin vertrok zij uit Schiedam. Haar ouderlijk huis was het startpunt van de docuserie die ze vorig jaar maakte over haar vader. Samen reisden ze naar het Marokkaanse Fez, de stad die Alice Moussaid ruim veertig jaar geleden verliet om economische redenen, maar nu in omgekeerde richting.

Het verhaal van haar vader moest geen particulier verhaal worden, vond de journalist in haar. Zijn reis stond voor iets groters. Ze vermengde zijn verhaal met die van hedendaagse immigranten, die ruim veertig jaar later tegen dezelfde ontberingen aanlopen. Europa was niet het paradijs waar ze van droomden. Velen van hen belanden nog altijd op straat en overleven door de verkoop van losse sigaretten en drugs.

Door het levensverhaal van haar vader heeft ze altijd anders gekeken naar bijvoorbeeld de verkopers op een Spaans strand of de schoonmaker in een restaurant. “Ik weet dat het uitmaakt waar je geboren bent. Ik hoop dat de documentaire heeft bijgedragen aan wat meer begrip voor elkaar. Het klinkt misschien heel zalvend, maar hetzelfde hoop ik ook te bereiken met mijn talkshow. Dat er écht geluisterd wordt naar de verhalen van ervaringsdeskundigen, waarna er luikjes opengaan bij de kijkers: ‘goh, zo had ik er nog niet over nagedacht’.”

Nadia, vanaf maandag 19.00 uur iedere werkdag op NPO1