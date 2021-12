De Taghi Podcast: voor het eerst doet medeverdachte een boekje open over Taghi

Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de verklaring van deze verdachte Mohamed el A. en de invloed daarvan op het Margengoproces. Ook komt de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries aan bod, en praten we over de veiligheid van het personeel van de EBI in Vught.

