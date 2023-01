De Taghi Podcast heet nu de Parool Misdaadpodcast – is het hoofdstuk Taghi afgesloten?

In de vernieuwde Parool Misdaadpodcast – voorheen De Taghi Podcast – krijg je onmisbare duiding bij het laatste misdaadnieuws. En vanaf nu nog vaker. ‘Met alles wat er op misdaadgebied gebeurt in de stad zou je élke week wel een podcast kunnen opnemen.’

De Parool Misdaadpodcast – dezelfde stemmen, maar een nieuwe naam. Is Taghi passé?

Misdaadverslaggever Paul Vugts: “Ha, nee, dat niet. De afgelopen jaren leek de wereld zich bijna te beperken tot alleen hem, omdat er zoveel te bespreken was. Dat is nu anders: de planning is dat hij in oktober 2023 hoort of hij daadwerkelijk levenslang krijgt, zoals geëist. Taghi is dus niet passé, maar de wereld is wel veel groter dan Taghi.”

Presentator Corrie Gerritsma, tevens chef nieuws bij Het Parool: “We begonnen de Taghi Podcast tweeënhalf jaar geleden met de vraag: wie is die man? Wat weten we van hem? Vervolgens maakten we afleveringen over zijn arrestatie en later natuurlijk over de heftige moorden en liquidaties die aan hem worden gelinkt, zoals die op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.”

Vugts: “Maar langzamerhand zijn we ook al zijpaden ingeslagen. Zoals de Antwerpse haven en de cocaïne die daar binnenkomt bijvoorbeeld. Dat heeft ook weer met de internationale handel en dus Taghi te maken. Maar als we over andersoortig geweld willen praten, dan is ‘Taghi’ snel een valse noemer.”

Wat voor soort zaken willen jullie in de vernieuwde Parool Misdaadpodcast bespreken, die eerder niet ‘pasten’?

Misdaadverslaggever Wouter Laumans: “Heel veel. De gijzeling in de Apple Store is een verhaal dat zich er enorm voor leende. Maar denk ook aan de vele woningbeschietingen en granaataanslagen in Amsterdam van dit jaar. De explosieven bij de Harbour Club en Café in the City: daar wil je óók over praten. Het aantal liquidaties neemt af, maar de vraag die boven de markt hangt, is: is dit de nieuwe sanctie in de onderwereld?”

Vugts: “Of over Joey AK. Over hem hebben we ook alleen nog maar zijdelings gepraat in de podcast. Maar een gangsterrapformatie die de zwakke wijk Holendrecht in Zuidoost in zijn greep heeft; jonge jongens die in de drillrapscene zitten en elkaar doodsteken omdat ze elkaar hebben opgefokt in hun tracks, in de sociale media die eromheen hangen. Dat zijn heel belangrijke onderwerpen.”

Laumans: “Maar denk ook aan Ajax, de F-side, voetbalrellen. Stel, er is weer sprake dat de georganiseerde misdaad is doorgedrongen tot de voetbaltribunes. Ook heel relevant.”

Jullie hebben veel meer te bespreken dan alleen Taghi dus.

Gerritsma: “Zeker. Als je Paul en Wouter hoort praten, vertellen ze, vind ik, veel meer dan ze opschrijven. In de podcast kunnen ze makkelijker refereren aan dingen die ze eerder hebben meegemaakt, gehoord of gezien. Die context kunnen ze nu over nog veel meer zaken gaan geven.”

Vugts: “En een van de krachten van Corrie is dat zij de vragen stelt die de meeste mensen hebben.”

Gerritsma: “Ja, dat hoor ik ook weleens terug. Dat het fijn is dat iemand, zeker bij grote misdaadzaken, de laagdrempelige vragen stelt waarvan je soms denkt: is het niet een open deur of een domme vraag? Vaak vragen luisteraars zich toch dezelfde dingen af als ze een verhaal horen.”

Betekent dat ook meer afleveringen?

Vugts: “Ja! We worden er ook in de stad veel op aangesproken. Voor mijn gevoel wordt er naar de podcast veel breder gerefereerd dan naar losse artikelen. Van criminelen tot raadsheren van het hof en van rechercheurs tot officieren van justitie en rechters; van allemaal krijgen we van tijd tot tijd te horen: wanneer komt er weer een aflevering?”

Laumans: “Misdaadverslaggeving is een belangrijke pijler van deze krant. Dat voelen wij ook. We denken daarom dat we onze lezers bedienen met elke week een groot doorwrocht misdaadverhaal, in de krant en op de site. En de Parool Misdaadpodcast is daarop, eens per twee weken, een belangrijke aanvulling. Als misdaad je interesseert als lezer – óf als luisteraar – dan moet je bij Het Parool zijn.”

De podcast als onmisbare context bij de (online) krant dus, en andersom?

Vugts: “Ja. Wouter en ik maken sowieso elke zaterdag het grote misdaadverhaal van de krant. Met alles wat er gebeurt in Amsterdam zou je elke week wel een goede podcast kunnen opnemen. Nu gaan we elke twee weken een héle goede maken.”

Gerritsma: “En natuurlijk gaan we, als er echt iets heftigs gebeurt, ook meteen de podcaststudio in en niet pas na een aantal dagen. Dan duiken we er direct op.”

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: