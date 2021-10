De Taghi Podcast: ‘Een neef als advocaat, dan gaan toch alle alarmbellen af?’

Waarom duurde het na tips van het Team Criminele Inlichtingen dat Ridouan Taghi vanuit de zwaarst beveiligde inrichting van het land doorging met het aanjagen van misdrijven nog zo lang voor er werd ingegrepen? Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans waren al maanden met de zaak Youssef Taghi bezig, maar konden er niet eerder over publiceren. ‘Je wil geen collega’s, rechters of wie dan ook in gevaar brengen.’

