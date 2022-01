De Taghi podcast

De Taghi Podcast: angst in het criminele milieu door liquidatie van aartsrivaal van Taghi

In Spanje werd Ridouan Taghi’s aartsrivaal Ebrahim Buzhu geliquideerd. Hij was de eerste die de politie vertelde hoe machtig Taghi en zijn organisatie waren geworden. Gold hier ook: wie praat die gaat? Daarnaast maakt justitie zich momenteel grote zorgen over uitbraakplannen van Taghi.