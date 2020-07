Podcast

De Taghi Podcast, aflevering drie: Een kerkhof aan slachtoffers

De organisatie van Ridouan Taghi wordt in verband gebracht met een huiveringwekkend lange lijst moorden. Zoals die op de vermeende informant Samir Erraghib, die werd doodgeschoten toen hij in de auto zat met zijn zevenjarige dochter. Of misdaadblogger Martin Kok, die als een van de eersten over Taghi publiceerde.