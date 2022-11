De suspense rond de hertogin (15) wordt lang opgerekt bij Maggie O’Farrell, maar de 16de eeuw herleeft er wel door

Een portret van Lucrezia de' Medici, vermoedelijk geschilderd door Alessandro Allori, een pupil van Agnolo Bronzino. Circa 1560. Beeld Corbis/VCG via Getty Images

Haar meesterlijke Hamnet (2020) was weliswaar vernoemd naar een jonggestorven zoontje van William Shakespeare, het verhaal draaide toch vooral om echtgenote-van-de-bard Agnes. In haar negende roman, Het huwelijksportret, wekt Maggie O’Farrell (1972) opnieuw een vrouw tot leven die goeddeels achter de sluiers van de geschiedenis verborgen bleef.

Of eigenlijk: een meisje. Vijftien is Lucrezia de’ Medici nog maar wanneer ze Florence verlaat om aan haar huwelijksleven met Alfonso II d’Este, hertog van Ferrara, te beginnen. Nog geen jaar later, op 21 april 1561, is ze dood. Bloedvergiftiging, aldus de officiële lezing.

Maar volgens hardnekkige geruchten die Robert Browning al inspireerden tot het gedicht My Last Duchess (1842) was de werkelijkheid sinisterder. O’Farrell dramatiseert ze op haar beurt in een gothic horror-opening waarin haar echtgenoot Lucrezia meeneemt naar een ‘woest en eenzaam oord’. Een jachthuis aan de rivier de Po, waar ze zich realiseert: ‘Hij heeft haar hier mee naartoe genomen, naar deze stenen vesting, om haar te vermoorden.’

Rebelse dochter

In korte hoofdstukken lezen we vervolgens wat zich in de dagen daarna voltrekt. In daarmee afgewisselde (veel) langere hoofdstukken de voorgeschiedenis. Lucrezia’s korte jeugd in het Palazzo Vecchio als rebelse dochter met schilderstalent die (fraaie scènes) een tijger in haar vaders keldermenagerie ongedeerd over de neus aait.

Hoe ze uit politieke overwegingen wordt gedwongen de plek in te nemen van Alfonso’s oorspronkelijke verloofde, haar plotseling overleden zus Maria. En hoe de zich aanvankelijk charmant voordoende hertog steeds gefrustreerder raakt én tirannieker wordt als een dringend gewenste erfgenaam uitblijft. Terwijl Lucrezia intussen lamgeslagen poseert voor een staatsieportret dat zijn macht en aanzien moet weerspiegelen.

De aangekondigdemoordsupense wordt bij dat alles nogal ver opgerekt. Zeker. Maar O’Farrell excelleert wel weer in het schilderen van weelderig gedetailleerde historische tableaus. Haar proza is bloemrijk en beeldend, bijvoorbeeld wanneer Alfonso in een angstwekkende seksscène een watermonster wordt, inclusief ‘vliesvingers’, die zijn eega ‘onderwerpt met krachten die hij diep onder water heeft opgedaan’.

En terwijl de schrijfster van hem een niet erg subtiele, maar fascinerend onberekenbare psychopaat maakt, groeit Lucrezia uit tot een schrijnend geplaagd meisje van vlees en bloed. Tot zelfs die toch wat wankele finale plottwist voelt als een daad van rechtvaardigheid.