De succesvolle kunstenaar Rhed blijkt de zoon van Madonna, maar zijn achternaam gebruikt hij niet

De jonge schilder die opereert onder de naam Rhed en werk verkoopt voor vijfcijferige prijzen, blijkt de zoon van Madonna te zijn. Een echt talent of een gevalletje kruiwagensucces? De critici zijn het er niet over eens.

In een kunstmarkt waar ‘jong, nieuw en aanstormend’ de categorie is waar verzamelaars het meest opgewonden van raken, gooit Rhed hoge ogen. Hij is amper 21 jaar oud, maar heeft nu al zijn derde solotentoonstelling bij Tanya Baxter Contemporary, de Londense galerie die hem vertegenwoordigt.

Sommige van zijn doeken verkopen voor zo’n €28.750, een bedrag waar Nederlandse mid-career-kunstenaars vaak alleen van dromen. En op sociale media wordt zijn werk geprezen door beroemdheden – met als meest opvallende fan niemand minder dan Madonna.

Wel erg veel overeenkomsten

Maar Rhed is geen onbekende van de zangeres. Sterker, hij is de zoon die ze in 2000 kreeg met de Britse filmmaker Guy Ritchie. Celebritywebsite Page Six onthulde onlangs de ware identiteit van Rhed: Rocco Ritchie.

Page Six kwam de waarheid op het spoor door de opvallende overeenkomsten in de biografieën van Rhed en Ritchie. Ze zijn even oud, hebben in Londen en New York gewoond, en werden opgeleid aan de kunstacademies Central Saint Martins en de Royal Drawing School. Op de website van zijn galerie staat te lezen dat Rhed als tiener gefascineerd was door film en storyboards tekende. Ook resulteert zijn liefde voor muziek in ‘een sterk ritme in zijn schilderijen’.

Freud, Bacon

Rhed noemt Lucian Freud, Francis Bacon, Paula Rego en Helmut Newton als grote inspiratiebronnen. Zijn canvassen met dikke lagen kleurrijke verf dragen vaak Franse titels en refereren stilistisch aan kunst van tachtig of meer jaren geleden, toen Parijs nog het epicentrum van de kunstwereld was en het modernisme hoogtij vierde.

Critici zijn verdeeld. Godfrey Barker van The Daily Telegraph noemt Rhed enthousiast ‘een puur en onverdund product van de 21ste eeuw’. Maar het imitatiegehalte in zijn schilderijen is hoog en de houterige figuren missen uitdrukkingskracht, zou je ook kunnen zeggen. Gabrielle de la Puente en Zarina Muhammad, die gezamenlijk publiceren als The White Pube, vinden dat zijn werk ‘eruitziet alsof kunstmatige intelligentie Modigliani, fauvisme, een stel mindere Picasso’s en Francis Bacon heeft vermengd tot nieuwe werken die gedateerd en vermoeid ogen’.

Jonathan Jones, recensent van The Guardian, gebruikt kwalificaties als ‘amateuristisch’ en ‘puberaal’, maar stelt ook dat Rhed best nog kan uitgroeien tot een aardige kunstenaar.

Rheds succes doet velen afvragen of naam en merk in de kunst inmiddels belangrijker zijn geworden dan talent. Maar is dat zo? Ritchie heeft per slot van rekening niet gewoon zijn beroemde achternaam gebruikt.