De strijd om het Eurovisie Songfestival was nooit echt spannend

Directeur van de publieke omroep Shula Rijxman (L) en wethouder Said Kasmi (R) na de bekendmaking van de gaststad van het Songfestival 2020. Beeld ANP

Nee, ze had niet staan juichen toen Burgemeester Halsema bekendmaakte dat Amsterdam niet in de race was voor de organisatie van het Songfestival. Ahoy-directeur Jolanda Jansen dacht wel twee dingen: “Enerzijds: dat is een concurrent minder voor ons. Maar anderzijds ook: jammer, ik had het mooi gevonden als de strijd tussen de twee steden echt was losgebarsten. En nee, ik had ons zeker niet kansloos geacht tegen bijvoorbeeld de Ziggo Dome.’’

Maar die tweestrijd tussen de twee invloedrijkste concertzalen van ons land kwam er niet. En dus werd Rotterdam met Ahoy donderdag aangekondigd als ‘unaniem gekozen’ gaststad voor het Eurovisiespektakel van 2020. Maastricht, dat met 18,3 miljoen vermoedelijk meer geld voor het festival over had dan Rotterdam, bleef met lege handen achter.

“Natuurlijk is het jammer als de hoofdstad zich niet kandidaat stelt,’’ zei festivaldirecteur Sietse Bakker na het bekendmaken van de beslissing. “Maar ik begreep het: ze hebben in Amsterdam al zoveel. De Formule 1 komt er aan en de Ziggo Dome heeft een volle agenda. We moeten er niet te moeilijk over doen.’’

In een hotel met monumentaal uitzicht over de Maas en de Erasmusbrug stelde hij nu Rotterdam voor als locatie voor het festival dat zijn finale kent op zaterdag 16 mei 2020. Het werd een presentatie die al meteen grossierde in glaszuiver, zalvend Eurovisie-jargon. Het festival moet ‘een breed gevoeld feest’ worden en ‘een feest voor alle Nederlanders’. Alle sprekers - van de gemeente Rotterdam tot Ahoy – toonden zich ‘ontzettend trots’ en vonden de uitverkiezing ‘heel eervol’.

Geen concurrent

Festivaldirecteur Bakker verklaarde dat Rotterdam vooral vanwege de faciliteiten van Ahoy is uitgekozen. “Ons tv-hart ging sneller kloppen van Ahoy,’’ zei hij en roemde vervolgens de ideale afmetingen van de zaal, de al aanwezige faciliteiten en de ervaring op concertgebied. Ahoy huisvestte in 2007 het Junior Songfestival en was in 2016 nog gastheer van de Europese MTV Awards. Hoewel alle partijen volhielden dat het verschil tussen Maastricht en Rotterdam miniem was geweest, was de boodschap duidelijk: tegen de status van Ahoy kon Maastricht met zijn MECC simpelweg niet concurreren.

Vragen waren er vooral over de financiën. Was het bijvoorbeeld nou nodig, zo’n publieke race tussen twee steden? Maastricht maakte veel, uiteindelijk onnodige, kosten. Bakker: “We hadden die tijd echt nodig om alles zorgvuldig af te wegen. Dat de media vervolgens van een tweestrijd spreken is logisch. En voor het Songfestival is die extra aandacht alleen maar goed.’’

Nog voor kerst

Bakker verwacht dat de eerste kaarten voor de festivalshows ‘nog voor de feestdagen’ te koop zullen zijn. De klachten over de hoge ticketprijzen in Tel Aviv heeft hij ook gehoord. “Daar houden we rekening mee.”

De organisatie gaat maandag meteen aan de slag met de verdere voorbereidingen die begin maart 2020 af moeten zijn. Een van de eerste punten is de presentatie van de tv-shows. Daarvoor ziet publieke omroep-directeur Shula Rijxman uit zichzelf in elk geval geen mogelijkheden voor samenwerking met de commerciële omroep. “We kunnen bij de publieke omroep kiezen uit heel veel talent.’’