De storm-in-een-glas-waterbokaal 2020: de feiten, fabels en relletjes uit Hilversum

Beeld Ted Struwer

10. Talkshowpresentatoren: ‘Van tafel!’

Vorig jaar ook al in deze illustere lijst. Toen vanwege het verbeteren van het wereld­record screentests houden voor een tv-­talkshow. Nu presteert Op1 weer boven ­verwachting: niet eerder liepen er zoveel presentatoren vrijwillig van tafel. Sander Schimmelpennick worstelde met gesprekken over onderwerpen ‘die ik mateloos ­oninteressant vond’. Willemijn Veenhoven hief zichzelf helemaal op als tv-gezicht en vluchtte terug naar de gezellige radio. Eric Dijkstra, met wie Veenhoven in haar woorden ‘niet de beste chemie’ had, verdween eveneens van het scherm. Hetzelfde gold voor een hele trits aan invalpresentatoren die de zomerweken vulden. Nu Paul de Leeuw ook vragensteller is geworden, is het wachten op audities van Jochem Myjer, Tineke Schouten en clown Bassie.

9. Volkszangers geloven in zichzelf

A star is born. Of eigenlijk: hij was er altijd al. Daar in een rijtjeshuis in Nijmegen, samen met zijn Jolanda en een garderobe vol ­kikkergroene overhemden. Dankzij het geweldige SBS-programma Ik geloof in mij, dat vastberaden volkszangers portretteert, is zijn ontdekking een feit. De Nederlandse Engelbert Humperdinck noemt hij zichzelf. En wat hij ook zegt: ‘René le Blanc is gewoon een hele aardige gozer, zeg ik altijd’. Met zijn schoenpoetszwarte coiffure zorgde hij voor het mooiste reality-tv-moment van het jaar. Le Blanc komt aan bij optreden in een verzorgingstehuis in Ugchelen. De zanger tegen de camera: ‘Vlak voor ik het podium op ga, voel ik gezonde adrenaline. Als ik word ­aangekondigd en ik hoor die naam, René le Blanc, dan ga ik zweven.’ Activiteiten­begeleider tussen de rolstoelen: ‘Hier istie: Renééé Blaaaanche!’

8. Boevengilde richt vizier op BN’ers

Een zeer onwelkome trend in showbizzland: het overvallen van BN’ers in of bij hun eigen huis. Helemaal nieuw was dit niet: Connie Breukhoven, Estelle Cruijff en de vrouw van Raymond van Barneveld vielen al eens ten prooi aan rovers, maar in 2020 nam het bestelen van celebs een vlucht. Gordon werd in zijn eigen huis beroofd en rende spiernaakt de straat op, Fred van Leer kreeg als postbode verklede dieven aan de deur, René van der Gijp werd op zijn oprijlaan belaagd en Nikkie Tutorials werd thuis door vier mannen overvallen. Dringende oproep aan het boevengilde: blijf eens met je rotpoten van onze rot-BN’ers af!

7. Het hilarische hamstergebaar

Irma Sluis werd de bekendste Nederlander die niet bekend wilde zijn. Interviewverzoeken sloeg ze af, op uitnodigingen voor tele­visieprogramma’s ging ze niet in. Sluis vond dat het niet om haar moest gaan, maar alleen om de doven en slechthorenden. Maar als er een persconferentie was waarin nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd, dan stond ze er, fier en onverschrokken tussen Mark Rutte en Hugo de Jonge in. En dat heel Nederland het gebaar voor ‘hamsteren’ hilarisch vond, nam ze dan maar op de koop toe. Even dreigde de nieuwe zeesluis bij IJmuiden tot de Irma Sluis gedoopt te ­worden, maar gelukkig voor haar kreeg de prijsvraag een andere winnaar: Zeesluis IJmuiden.

6. Fidan en de zeven meningen

Er was een nieuwe talkshow voor mensen met een mening. Zo konden de mensen thuis hun mening slijpen. Vooraf waren er al veel meningen over De vooravond: dat kon toch onmogelijk in de grote schoenen van DWDD staan? Totdat Renze Klamer en Fidan Ekiz aan tafel schoven en hun gasten scherp ­bleken te kunnen ondervragen over hun opmerkelijke meningen. Dat ging goed totdat Ekiz genoeg kreeg van het vragen stellen en zelf haar mening kwijt wilde. Over de beperkte opwinding over moslimterrorisme bijvoorbeeld. En toen had iedereen opeens een mening. Over de mening van Ekiz, maar vooral over het feit dat Ekiz een mening had en die ook nog eens ventileerde. Zo bleek maar weer eens de waarheid van de stoïcijnse wijsheid: ‘Opinions are like arseholes. Everybody has one.’

5. Een lofzang op pretentieloos vermaak

De onverwachtste televisiehit van het jaar was zonder twijfel The Masked Singer. Meer dan vier miljoen mensen keken hoe BN’ers in hysterische kostuums een liedje zongen, waarna Gerard Joling moest proberen te raden wie er in dat pak was verstopt. Je zou hier met een defaitistische bril naar kunnen kijken en dit als de aankondiging van het ­einde der tijden en het voorportaal van de hel beschouwen, maar evengoed kun je dit RTL-entertainment zien als ode aan het onbenullige, als een uitbundige lofzang op pretentieloos vermaak. Voor winnaar Jan Dulles, verkleed als Neptunus, had deelname bovendien een louterende werking: “Ik werd eindelijk een keer beoordeeld op mijn stem. En dus niet op mijn uiterlijk, leeftijd, afkomst of het feit dat ik uit Volendam kom.”

4. Promenade mist Televizierring

Alsof Federer bij voorbaat is uitgesloten voor Wimbledon 2021. Het is nu al duidelijk dat Zomerpromenade (niet de gewone Promenade) de Televizierring van volgend jaar niet wint. Reden is een kiesdrempel van 475.000 kijkers, die niet is gehaald. Een klap in het gezicht voor de Joost Vullings-lus, de Angela de Jong-gong en de Zomergasten-compilatie uiteraard. En voor de meesterlijke reactie op de Veronica Inside-saga (‘Stelletje ruggengraatloze wijven!’). Maar er is hoop voor ­Diederik Ebbinge, Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen. Promenade krijgt twee nieuwjaarsuitzendingen. In het oude jaar, dat wel. Als de kijkers dat maar snappen.

3. Iedereen een omroep

De NPO wil ‘van iedereen en voor iedereen’ zijn, maar verenigt Nederland bovenal in het zaniken erover. Sommigen vinden de NPO te links, anderen te wit, volgens de een schiet de publieke omroep door in gendergedoe, de ander ziet te weinig vrouwen, pardon, ’vrouwxn’. Nou kun je wel avond aan avond briesend voor je buis zitten, maar je kunt ook proberen er zelf verandering in te brengen. Dus deden meer dan vijftien clubjes een poging aspirant-omroep te worden. Daarvoor zijn 50.000 leden nodig, die vooralsnog alleen door de boze mannen van Ongehoord Nederland en Akwasi’s Omroep Zwart bijeen werden gebracht. De drie moslimomroepen, twee omroepen voor Nederlanders met ­Aziatische wortels, een klimaatomroep, een vrouwenomroep en de omroep van de Zwarte Cross hebben nog een paar dagen.

2. Het alternatieve universum van Lange Frans

De oude Grieken wendden zich in tijden van angst en onzekerheid tot het orakel van Delphi, wij moeten het doen met het You­Tubekanaal van Lange Frans. De voormalige rapper deed nooit geheimzinnig over zijn voorliefde voor complottheorieën, maar door corona kreeg zijn gewauwel over de ­illuminatie, de new world order en de Bilderbergconferentie opeens de wind in de zeilen. Lange Frans bleek niet de enige rapper die gevoelig bleek voor waarheden uit een alternatief universum: ook Bizzey, Tisjeboy Jay en Thomas Berge (oké, dat is geen rapper, maar het zou zonde zijn om hem niet te noemen) #dedennietmeermee. Famke-Louise deed eerst niet, en daarna wel weer mee, maar wat ze precies dacht, bleef onduidelijk.

1. Schoolpleinruzie bij Veronica Inside

‘Als we daar ooit weer aan tafel gaan zitten, zijn we onze geloofwaardigheid compleet kwijt.’ René van der Gijp en Johan Derksen winnen behalve dit klassement, ook de prijs voor de twee grootste kleuters van het Hilversumse schoolplein. Deze zomer van gepest, gehuil, gekissebis, nog meer gehuil én het verlossende strafwerk van meester John maakte één ding duidelijk: Derksen en Gijp hebben het succes van hun eigen programma nooit doorgrond. Naar VI kijkt geen hond vanwege de onkreukbaarheid van de analisten aan tafel, wel om de platte grappen, de smakelijke kroegpraat en de aanstekelijke lach van Gijp. Na een mediafeuilleton dat het begrip komkommertijd nieuwe dimensies gaf, kreeg bovenbaas De Mol twee keer gelijk. Niet alleen gingen de schooljongetjes keurig in het gelid, de kijker bleek totaal niet geïnteresseerd in welke geloofwaardigheid dan ook.