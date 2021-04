De storm die opstak na de onthullingen van RTL was zichtbaar in de verwaaide haardos van Hoekstra

Wopke Hoekstra na zijn onderhoud met Tjeenk Willink (beelden uit Op1). Beeld NPO

Lips was het alweer bijna vergeten, maar in het gebouw van de Eerste Kamer zit Herman Tjeenk Willink nog altijd te formeren. Dat deed hij de afgelopen weken stilletjes, in de hoop dat het stof van de vertrouwenscrisis rond Rutte zou neer­dwarrelen. Het was buiten de speurneuzen van RTL Nieuws gerekend. Als gevolg van hun nieuwe onthullingen stak meteen een storm op op het Binnenhof, zichtbaar in de verwaaide haardos van Wopke Hoekstra, die zich uitputte in ontwijkende antwoorden.

Wat je ook van onze ministers mag vinden, het is dankbaar om het merkwaardige jargon dat ze bezigen in huis-tuin-en-keukensituaties te gebruiken. Na de verkeerde herinnering van Rutte bedacht Lips dat het tijd werd mevrouw Lips te gaan sensibiliseren, toen ze maar niet uitgepraat raakte over de nog altijd indrukwekkende looks van Ruud Gullit bij Beau aan tafel. Lips wilde zich beperken tot de hoofdzaak van de avond: de nieuwe aflevering in de toeslagenaffaire. Of, zoals Renkse Leijten bij Op1 verkondigde: het is geen affaire, het is een schandaal. Het toeslagenschandaal dus.

Met Leijten aan tafel stak Op1 Beau de loef af, dat zich tevreden moest stellen met een liveverbinding met Frits Wester. Bij Op1 hingen ze aan Leijtens lippen toen ze met een triomfantelijke glimlach beaamde dat ze eerder op de dag nog contact had gehad met die andere aanjager van het schandaal, Pieter Omtzigt. Albert Verlinde – raadslid voor de VVD te Vught – probeerde met wisselend succes de aandacht van zijn partijleider af te leiden door te beginnen over Sigrid Kaag.

Maar wat vooral beklijfde, was Leijtens notie dat in de Trêveszaal de waarheid ‘een optie’ was geweest, een mogelijkheid die even was overwogen en toen terzijde was geschoven.

