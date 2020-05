De stiefmoeder heet in de 21ste eeuw een bonusmoeder

Van vader naar moeder, Z@pp. Beeld NPO3

Was het op tv in alle coronaconsternatie al eens gegaan over kinderen van gescheiden ouders? Het was zomaar een vraag die zich opdrong toen het dit weekend op NPO 3 in kinderrubriek Z@pp inderdaad opeens ging over kinderen van gescheiden ouders. Zitten die nu al twee maanden opgescheept met hun bonusmoeder?

(Daar had Lips meteen iets geleerd van Z@pp. De stiefmoeder, gedemoniseerd door een complot van Hans en Grietje, Assepoester en Sneeuwwitje, heet in de 21ste eeuw een bonusmoeder.)

Taro (12) zat al maanden opgehokt met zijn moeder en zijn twee grote zussen. Zijn moeder was ziek geweest, ­vertelde hij aan presentator Tatum Dagelet. Niemand die weet of het corona was, maar hij was meteen weken veroordeeld tot thuisquarantaine. Al die tijd moest hij zijn vader missen. Dus regelde Tatum een stoer pent­house in een hotel aan zee en daar kon Taro coronaproof de middag doorbrengen met zijn vader.

In weer een andere aflevering knutselde Kayla (12) met Dagelet een hart van bloemen voor haar bonusmoeder. Als verpleegster moet zij momenteel zo hard werken dat ze ’s avonds al op de bank in slaap valt.

Dagelet leerde alle kinderen vorig jaar al kennen. Ze chauffeurde die toen van de ene naar de andere ouder ­voor Van vader naar moeder, zoals het kinderprogramma heet. Onderweg praatten de kinderen honderduit over de scheiding en hoe die voor hen was geweest. Kayla had zich nog afgevraagd of het misschien kwam doordat zij geen goeie dochter was.

Nu nog eens teruggaan voor een coronaversie vond Lips knap gevonden. Het leverde een onthullend inkijkje op achter heel wat voordeuren. Dat de vriendin van haar vader haar eigen paard heeft, was in de ogen van paardenmeisje Kayla overigens een groot bonuspunt. Voor de bonusmoeder.

