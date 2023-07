De Sterkste Man van Nederland tilde een Porsche op en slaakte een oerkreet

Het eerste onderdeel was de deadlift, waarbij binnen één minuut zo vaak mogelijk een Porsche-SUV opgetild moest worden. Beeld RTL7

Toen ik 8 was zat ik in de klas met een jongetje dat klein was voor zijn leeftijd, maar een heel grote mond had. Niemand durfde tegen hem in te gaan, want hij werd iedere middag opgehaald door zijn vader, de sterkste man van Nederland. Nu is het normaal dat jongetjes opscheppen dat hun vader de allersterkste is, maar in dit geval wisten we dat het ook echt zo was, dat hadden we namelijk op tv gezien. Zijn vader was Ab ‘Appie’ Wolders, in 1984 winnaar van De Sterkste Man van Nederland.

Die wedstrijden waren toen wat darten later zou worden: mateloos populaire televisie in het schemergebied van curieus kermisvermaak en topsport. Appie Wolders werd opgevolgd door de Fries Tjalling van den Bosch, nog steeds houder van het wereldrecord auto’s trekken (18 stuks) en, zo leert zijn Wikipediapagina, geen onverdienstelijk dammer. Daarna volgde het tijdperk Ted van der Parre en verloor ik gaandeweg mijn interesse in de sport, zoals dat soms gaat in het leven.

Tot afgelopen weekend op RTL7 een uur lang verslag deed van de World’s Strongest League, een wedstrijd in Portugal tussen twaalf mannen die rechtstreeks uit Asterix en Obelix leken te zijn weggelopen.

De sport bleek weinig te zijn veranderd: nog steeds moesten de kleerkasten tractorbanden versjouwen, boomstammen optillen en met loodzware zakken een parcours afleggen. Het was een internationaal gezelschap, met deelnemers uit Frankrijk, Polen en Brazilië. De grootste van het stel was een Ier die 200 kilo woog, en namens Nederland deed George Sulaiman mee, een jonge en goedlachse spierbundel uit Almere, wiens vader in 2009 ook al Sterkste Man van Nederland was geworden.

Het eerste onderdeel was de deadlift, waarbij binnen één minuut zo vaak mogelijk een Porsche-SUV opgetild moest worden. Het programma had een soundtrack van stoere gitaarmuziek, de commentator had een grommende baritonstem en de mannen slaakten na iedere krachtsinspanning een oerbrul. Heerlijk masculiene televisie dus.

Sulaiman won de wedstrijd, lachte zijn witte tanden bloot en liet nog een keer zijn immense spierballen zien. “Dan ben je een baas, een eindbaas,” klonk de voice-over. Alles was nog even stoer als in de tijd van Appie Wolders.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.