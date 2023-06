De Stalin Allee, Autopon en de Weesperflat: de mooiste/lelijkste brutalistische architectuur van Amsterdam

Lang afgedaan als lomp, intimiderend en ronduit lelijk, beleeft brutalistische archictectuur een opmerkelijke herwaardering. In het boek Bruut, een atlas van het brutalisme in Nederland, komen Amsterdamse gebouwen uit vooral de jaren zestig en zeventig ruim aan bod.

Het is niet alleen maar haat en nijd op de sociale media. De online platforms bieden liefhebbers ook een uitgelezen kans in contact te komen met mensen die er, waar ook ter wereld, dezelfde liefhebberij op na houden. Op ouwelullenmedium Facebook treffen internationale liefhebbers van brutalistische architectuur elkaar in de groep The Brutalism Appreciation Society.

Het aantal leden van de groep heeft deze week de 200.000 overstegen. Het zegt iets over de herwaardering van de lang zo verguisde bouwstijl. Ook op andere sociale media doet brutalisme het goed. Brutalistische architectuur, die zijn hoogtepunt had van de jaren vijftig tot en met tachtig, is zeer instagrammable. De samenstellers van de nu verschenen Atlas van brutalisme in Nederland vonden elkaar op Twitter.

Heerlijk geneuzel

Over wat brutalisme precies is, lopen de meningen nogal eens uiteen. Vast ritueel bij The Brutalism Appreciation Society is dat wanneer iemand een foto van een volgens hem of haar brutalistisch gebouw heeft gepost, betweters uit alle hoeken en gaten laten weten dat het hier helemaal niet om brutalisme gaat, maar om modernisme, functionalisme, art deco of gewoon slechte Oostblokbouw.

Heerlijk geneuzel, maar veel duidelijkheid schept het niet. Anders dan nogal eens wordt gedacht, komt brutalisme niet van de woorden ‘bruut’ of ‘brutaal’ (hoewel sommige brutalistische gebouwen er wel degelijk zo uitzien). Brutalisme komt van brut , het Franse woord voor ruw. Dat het zo’n opgang maakte in de bouwkunst hebben we te danken aan de Frans-Zwitserse architect Le Corbusier.

In 1952 bedacht hij voor zijn Unité d’Habitation – een woongebouw in Marseille, dat veelal wordt gezien als het startschot van het brutalisme – de term béton brut: ruw, onafgewerkt beton. Zulk beton is een wezenskenmerk van het brutalisme, maar er is veel meer dat de stijl tekent.

Ruw beton

Dat de atlas van het brutalisme in Nederland Bruut als titel heeft, zou bij hardliners van The Brutalism Appreciation Society best eens op bezwaren kunnen stuiten, maar in de inleiding leggen de samenstellers precies uit hoe ze tot de naam zijn gekomen. Bruut is hier een acroniem, waarbij elke letter staat voor een volgens hen typerend kenmerk van het brutalisme.

De B staat vanzelfsprekend voor beton. De r staat voor ruw (oppervlakten zijn vaak onafgewerkt), de u voor uitgesproken (het is goed te zien hoe een gebouw in elkaar zit), de tweede u voor ultra (brutalistische gebouwen zijn groot, zwaar massief en imposant) en de T tenslotte voor textuur (de betonnen opervlakten voelen niet alleen ruw, je ziet er ook de afdruk in van de bekisting die bij de bouw werd gebruikt).

In Bruut is het voor de liefhebber heerlijk grasduinen. Het doet fantaseren over uitstapjes naar brutalistische klassiekers als het stadhuis van Terneuzen (dat er uitziet als een kruising tussen een bunker en een marineschip) en het Evoluon in Eindhoven (zijn er mensen die er geen ufo in zien?).

Stalin Allee

Voor Amsterdammers valt aan de hand van de atlas een mooie wandeling of fietstocht uit te zetten langs brutalistische architectuur. De stad komt er goed vanaf in het boek. In de Top 20 waarmee het werk opent, staan wel vijf Amsterdamse gebouwen. Binnenin staan er nog veel meer.

Het hadden er nog meer kunnen zijn, want ook in Amsterdam is brutalisme slachtoffer van de sloopkogel geworden. Zo ongeveer de hele stad stond halverwege de jaren negentig te juichen bij de sloop van het Maupoleum (een in 1971 opgeleverd brutalistisch kantoor- en winkelgebouw in de Jodenbreestraat), nu zou dat ongetwijfeld tot protesten leiden.

Het hoogst genoteerde Amsterdamse gebouw in de Bruut-Top 20 is de voormalige Eerste Christelijke LTS Patrimonium (tegenwoordig zit er het Cygnus College) aan de Wibautstraat. Lang werd die straat, samen met de in het verlengde ervan gelegen Weesperstraat, de Stalin Allee genoemd. Men vond vooral de bebouwing ervan zo lelijk dat de gedachten uitgingen naar Oostblokarchitectuur.

De LTS uit 1956 van architect Ben Ingwersen was een ode aan Le Corbusier. Ook het iets verderop aan de Weesperstraat gelegen Studentenhuis van Herman Hertzberger uit 1966 is zwaar schatplichtig aan Le Corbusier. Het zijn stoere en stevige, allesbehalve truttige gebouwen, waarvan de liefhebber zich maar moeilijk voor kan stellen dat ze ooit zo veel weerstand opriepen.

Niet al te mooi

Hertzberger kreeg voor de Weesperflat in 1967 wel de architectuurprijs van de gemeente Amsterdam. Fijne uitspraak van hem destijds in de Volkskrant: “Een gebouw moet een atmosfeer uitstralen die niet afschrikt doordat het te mooi is.”

Kantoorkolos Leeuwenberg (die ondanks protesten binnenkort deels wordt gesloopt), het Nijlpaardenhuis in Artis, het Plan Van Gool in Noord, de Europarking, het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit en de stations van de eerste metrolijn; het zijn allemaal zuivere voorbeelden van brutalisme in Amsterdam.

Een persoonlijke favoriet in de hoofdstad is Autopon (nummer 10 in de Top 20, ook van architect Ben Ingwersen) op de kop van de Overtoom, dat werd vernoemd naar de Volkswagenimporteur en -dealer die vroeger op de begane grond zat. Nu is daar een sportschool gevestigd, de bovenverdiepingen van het tot Rijksmonument gepromoveerde gebouw worden nog altijd bewoond.

Het tot penthouse verbouwde directievertrek moest vorig jaar drie miljoen euro opbrengen.

Diverse auteurs: Bruut - Atlas van het brutalisme in Nederland. W Books, 320 pagina’s, €59,95