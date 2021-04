De stad van de toekomst op AT5 mist rauwe randjes

De stad van de toekomst. Beeld AT5

Lips liet de persconferentie voor wat hij was en zapte naar AT5, waar hij nieuwsgierig was naar een serie over de toekomst van de stad, gemaakt in samenwerking met de Brusselse stadszender Bruzz. AT5-journalist Menko Arends zoekt in Brussel naar antwoorden op de vraag hoe die stad er in 2040 voor staat, in Amsterdam doet een Belgische collega dat. In vijf afleveringen worden de twee steden met elkaar vergeleken; wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten, wat kunnen ze van elkaar leren?

Lovenswaardig dat AT5 ondanks de beperkte financiële middelen en menskracht tijd vrijmaakt voor journalistiek van wat langere adem – een terrein waarop Arends zich al heeft bewezen. In de eerste aflevering, over huisvesting, nam hij ons mee naar een apart type woning, een cohabitation, waar alleenstaanden een gezamenlijk huishouden vormen.

Wat werden we verder wijzer? Brussel heeft minder last van vastgoedbeleggers die de prijzen opdrijven. Een koopwoning van honderd vierkante meter kost in Brussel 3 ton, in Amsterdam bijna het dubbele. In beide steden is het woekeren met de ruimte en zijn creatieve oplossingen nodig om aan de woningvraag te voldoen en te anticiperen op de klimaatopwarming.

Interessant, verantwoord, netjes gemaakt – daar niet van. Maar deze aflevering was toch wel erg braaf. Alsof Lips naar zo’n inwisselbare reportage van EenVandaag zat te kijken. Bestuurders, stedenbouwkundigen, bezorgde bewoners – het rijtje werd keurig afgewerkt. Wethouder Marieke van Doorninck mocht zich uitleven in allerlei fraaie toekomstvisioenen over Haven-Stad en beloften over meer inspraak en beter luisteren naar de bewoners.

Het schuurde bijna nergens en er misten wat rauwe randjes, toch de specialiteit van het AT5-huis. Maar toch, een sympathiek initiatief, deze serie. Lips geeft het nog een kans.

