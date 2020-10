Video

De stad is een speeltuin: Nxt Museum en ADE online

In de nieuwe videoserie De stad is een speeltuin (twee keer per maand) bezoekt Ties Ebeling Koning kunstenaars en culturele instellingen met de vraag: wat is in Amsterdam te doen? Deze week: het Nxt Museum in Noord (‘wij brengen de kunst van de toekomst’), en het Amsterdam Dance Event, dat door corona vooral online plaatsvindt.