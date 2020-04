De speciale uitzending van Studio Voetbal had een hoog ‘wat als’-gehalte

Studio Voetbal, NPO 1.

Uit zelfkastijding bladerde Lips in de tv-gids naar de sportzenders. Nu alle competities stilliggen, rijgen Fox Sports, Eurosport en Ziggo Sport de herhalingen aan elkaar: de Europa Cup Finale van Ajax uit 1971, een kwalificatierace van de Grand Prix van China of de hoogtepunten van een oude snooker­wedstrijd.

Lips begrijpt dat de zenders niet gewoon op zwart kunnen, maar hij kijkt niet naar wedstrijden waarvan de ­uitslag allang vaststaat. Zijn hart maakte dan ook een sprongetje toen hij zag dat er een extra ingelaste uitzending van Studio Voetbal was.

Aanleiding hiervoor was wrang genoeg dat er helemaal geen voetbal is. Er werd gepraat over de gevolgen van het stilleggen van het betaald voetbal tot 1 september, en vooral over hoe het verder moet. Roept de KNVB een kampioen uit of wordt de competitie geschrapt? Maar wie mag er dan meedoen aan het Europese voetbal. Gaan ADO en RKC degraderen?

Pierre van Hooijdonk, Jeroen Stekelenburg en Arno Vermeulen lieten allerlei scenario’s passeren, maar het enige wat duidelijk werd, is dat geen enkel scenario voor alle clubs goed uitpakt. De gesprekken hadden een hoog ‘wat als’-gehalte, wat dat betreft hadden ze Studio Voetbal beter vrijdagavond kunnen uitzenden, dan worden de besluiten van de KNVB bekendgemaakt.

ADO had alvast een sportadvocaat in de arm genomen, mocht de club vrijdag horen dat ze toch degraderen. ­Stekelenburg snapte het, er staan banen op het spel, maar reageerde toch geïrriteerd. “Als iedereen rechtszaken gaat aanspannen, dan gaan we pas in 2024 weer voetballen!” Van Hooijdonk zag parallellen met het rookverbod. “Accepteer het gewoon, hoe pijnlijk ook.”

Een bestuurslid van FC Zwolle zei het mooier: “Als de slager praat, zwijgen de worsten.” Wat Lips betreft de goal van de week.

