De soep was flauw in Drenthe

Maandag begon op Max Uit mijn keuken: een kookprogramma waarin eigenaars van vijf huiskamerrestaurants bij elkaar uit eten gaan en er na vijf kooksessies een winnaar is. Er zal geen lange brainstorm aan deze fusion van andere formats ten grondslag hebben gelegen.

De eerste gastheer en gastvrouw waren Helène en Gerrit uit Uffelte. Dat ligt in Drenthe, dus begon de voice-over meteen over Bartje en hunebedden – ook daar was niet lang over nagedacht.

Zestiger Helène zat ooit in het onderwijs maar na een burn-out ging ze op zoek naar haar echte passie in de vorm van een restaurant, catering en een bed & breakfast. Lips zou van minder een burn-out krijgen en ook Helène stond regelmatig te stressen in de keuken. Dat begon al op de dag dat de gasten zouden komen. “Vanmorgen dacht ik: ik ga op vakantie en ga niet meer terug,” zei Helen met een grijnslach.

Ze had het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt met een menu met een mediterraan thema dat desondanks begon met een amuse van kaasfondue – wat een van de gasten deed opmerken dat kaasfondue toch echt uit Zwitserland kwam en niet uit Zuid-Europa.

Die andere kookkoppels waren sowieso nogal zuinig met complimenten en dat er geen alcohol bij het eten werd geschonken – want geen vergunning – maakte de stemming er niet royaler op. De brandnetelsoep was te flauw, in de andere gerechten zat te veel citroen en de borden waren ook al niet voorverwarmd.

Ondertussen was Helène een nieuwe burn-out nabij. Uiteindelijk kregen Helene en Gerrit een magere 7,3 voor hun kookkunsten. Geen winnaars dus, maar Lips wenst Helène wel gasten toe die wat minder zeikerig zijn.

