De slimste mens dreigt De saaiste mens te worden

Lips vraagt zich af waar de kandidaten blijven die tot de verbeelding spreken of desnoods de kijkers de gordijnen in jagen. Beeld KRO NCRV

Lips mag graag kijken naar én meedoen met De slimste mens maar uitgerekend dit jubileumseizoen – het 20e – kan het hem maar nauwelijks boeien. Dat kan ermee te maken hebben dat het een zomerseizoen is en het dus minder aantrekkelijk is om vijf avonden per week naar een quiz te kijken terwijl de zwoele zomeravond lonkt, al had Lips daar vorige zomer geen last van.

Misschien is de formule na tien jaar wat sleets geworden, met rondes als ‘open deur’, waarin een bekende Nederlander een omslachtige vraag stelt. En ook het voorspelbare gebrom van Maarten van Rossem heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden.

Maar het kan er ook mee te maken hebben dat de kandidaten dit seizoen minder tot de verbeelding spreken. Ze zijn bijna allemaal sportief en goed geïnformeerd, en je gunt ze bijna allemaal de slimste van de dag te worden. Maar waar blijven de kandidaten die tot de verbeelding spreken of desnoods de kijkers de gordijnen in jagen? Zoals Tijl Beckand, die met zijn matennaaierij ver kwam maar godzijdank glorieus verloor van Rob Kemps, de sympathieke Snollebollekes-zanger die De slimste mens werd. Of juist de kandidaten die zelfs op de meest simpele vragen geen antwoord hebben – al kwam Mai Verbij woensdagavond aardig in de buurt toen ze het bij atletiekonderdelen over ‘speerschieten’ had. In diezelfde aflevering gaf cabaretier Jasper van Kuijk bizar genoeg ‘Adolf Hitler’ als antwoord toen hij een slasoort niet het kon thuisbrengen.

Vorige zomer had De slimste mens een finale met drie zeer tot de verbeelding sprekende kandidaten: de latere winnares cabaretière Lisa Loeb, de besnorde dichter Joost Oomen en Powned-verslaggever Bram Douwes, winnaar van de Tijl Beckand-trofee voor Meest Irritante Deelnemer. Lips blijft hopen op weer zo’n finale - maar slaat in afwachting daarvan wat afleveringen van De slimste mens over.

Reageren? hanlips@parool.nl.